Akhisarspor 0 - 0 Atiker Konyaspor

AKHİSARSPOR 0 - 0 ATİKER KONYASPOR
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Aykut Çeviker, Caner Osmanpaşa, Lopes, Güray Vural, Sissoko, Serginho, Onur Ayık (Dk. 69 Regattin), Josue (Dk. 90+2 Bilal Kısa), Barbosa, Manu (Dk. 66 Bokila)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Moke, Volkan Fındıklı, Jevtovic (Dk. 77 Jonsson), Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic (Dk 79 Milosevic), Traore (Dk. 85 Yatabare), Jahovic
SARI KARTLAR: Dk. 19 Hadziahmetovic, Dk. 38 Skubic Dk. 45+3 Jevtovic (Atiker Konyaspor), Dk. 31 Onur Ayık, Dk. 66 Barbosa, Dk. 88 Caner Osmanpaşa (Akhisarspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 2: Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Traore'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Aykut Çeviker topu çizgiden çıkardı.
DAKİKA 35: Atiker Konyaspor, tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta, Skubic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in şutu Caner Osmanpaşa'dan döndü. Pozisyonun devamında dönen topu tamamlayan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunu kaleci Fatih Öztürk kornere çeldi.
DAKİKA 37: Kaleci Fatih Öztürk'ün uzun pasında Josue'nin kafayla indirdiği topa hareketlenen Manu’nun sağ çapraz pozisyondan attığı şutta kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Daha sonra meşin yuvarlağı önünde bulan Manu'nun ceza sahası içerisine ortasında Atiker Konyaspor, pozisyonu uzaklaştırdı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 52: Atiker Konyaspor atağında Traore'nin ceza sahası dışından sağ çapraz pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğinin üstünden dışarıya çıktı.
DAKİKA 59: Ceza sahası içi sol çaprazdan Barbosa’nın ortaladığı top Moke'ye çarparak Onur Ayık'ın önünde kaldı. Onur Ayık'ın müsait pozisyonda gelişine sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı golü önledi.
DAKİKA 62: Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Traore’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.
DAKİKA 73: Akhisarspor, Jahovic'in Barbosa'ya ceza sahası içinde tehlikeli hareketinde çift vuruş kazandı. 75. dakikadaki çift vuruşu kullanan Josue'nin dokunduğu topa Adrien Regattin'in şutu üstten dışarı gitti.
DAKİKA 83: Akhisarspor, gole yaklaştı. Josue ile paslaşan Serginho, ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı, meşin yuvarlak arka direk dibinden dışarı çıktı.
DAKİKA 84: Akhisarspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Josue'nin şutunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.