Akhisarspor 0-1 Trabzonspor / Maç devam ediyor

İY: Karşılaşmada ilk yarı sona eriyor.

45'Yusuf Yazıcı golde asisti yapan oyuncu oluyor.

45'GOOOLL!!! Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Okay Yokuşlu'nun, altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Milan Lukac'ın sağından ağlarla buluşuyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

45'Defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Daniel Larsson için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

44'Juraj Kucka'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Milan Lukac topa rahatlıkla hakim olmayı başarıyor.

42'Burak Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Caner Osmanpaşa topu uzaklaştırıyor.

38'Yusuf Yazıcı'nın ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top Eray Ataseven'den geri geliyor.

34'Mustafa Yumlu'nun sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

30'Jose Sosa'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

28'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Soner Aydoğdu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Juraj Kucka kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

25'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Evgen Seleznyov için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

23'Trabzonspor bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

19'Abdoul Sissoko'nun sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

16'Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Onur Kıvrak çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

11'Ogenyi Onazi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Caner Osmanpaşa'dan geri geliyor.

9'Daniel Larsson'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Onur Kıvrak topa hakim olmayı başarıyor.

6'Savunmada yapılan pas hatası sırasında topu önünde bulan Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kalesini zamanında terk eden Milan Lukac topu uzaklaştırmayı başarıyor.

3'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jose Sosa'nın, ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Burak Yılmaz için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

1'Hakem Ümit Öztürk maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Trabzonspor başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın kapanış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor’u konuk ediyor.

Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren iki ekibi bir araya getiren karşılaşmada Akhisarspor, kazanarak 8. sıraya yerleşmek istiyor. Seçim kararı alan ve çalkantılı günler geçiren Trabzonspor ise Avrupa hedefini canlı tutmak adına üç puana uzanmanın peşinde.

İLK 11'LER

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Serginho, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven, Sissoko, Soner, Larsson, Muğdat, Seleznov

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Okay, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz