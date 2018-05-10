Akhisarspor 1 - 0 Fenerbahçe / Maç devam ediyor

45'Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı Teleset Mob. Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave ediliyor.

40'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Aatif Chahechouhe geçiyor. Aatif Chahechouhe'nun yaptığı ortaya kimse dokunamıyor ve top ters kanattan oyun alanının dışına çıkıyor.

37'Josef De Souza'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

35'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Aatif Chahechouhe geçiyor. Aatif Chahechouhe'nin yaptığı ortayı kaleci Fatih Öztürk yumruklayarak uzaklaştırıyor.

32'GOOOLL!! Teleset Mob. Akhisarspor, Miguel Lopes'in attığı golle 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan Helder Barbosa'nın kullandığı serbest vuruş sonrası topla buluşan Abdoul Sissoko'nun kafa vuruşu Roman Neustadter'den sekip ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bulunan Miguel Lopes'e geliyor. Miguel Lopes'in gelişine çektiği şut kaleci Volkan Demirel'in sağından ağlarla buluşuyor.

25'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Helder Barbosa geçiyor. Helder Barbosa'nın ortası ile altıpas çizgisi üzerinde buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu kaleci Volkan Demirel'den dönüyor.

24'Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Onur Ayık'ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

22'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Roberto Soldado, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekiyor ancak bu şut kaleci Fatih Öztürk'ten dönüyor.

21'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Hasan Ali Kaldırım geçiyor. Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına arka direkte yükselen Roman Neustadter, hava topu mücadelesinde Mustafa Yumlu'ya faul yapıyor.

19'Giuliano'nun pası ile altıpas çizgisi üzerinde sol çaprazda topla buluşan Josef De Souza'nın çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

17'Helder Barbosa'nın ceza sahası yayının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

14'Soner Aydoğdu'nun ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şut savunmadan dönüyor.

12'Mehmet Topal'ın topuk pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Josef De Souza'nın çektiği şut kaleci Fatih Öztürk'ten dönüyor.

8'Roberto Soldado'nun pası ile sağ çaprazda topla buluşan Şener Özbayraklı, ceza sahası içerisine girer girmez ortasını yapıyor ancak Mustafa Yumlu kafayla tehlikeyi uzaklaştırıyor.

6'Ömer Bayram'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Helder Barbosa'nın ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırıyor.

3'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Hasan Ali Kaldırım geçiyor. Hasan Ali Kaldırım'ın ortasını Teleset Mob. Akhisarspor savunması kafayla uzaklaştırıyor.

2'Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Miguel Lopes kafayla uzaklaştırıyor.

1'Karşılaşma Fenerbahçeli futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nın 2017-2018 sezonunda sahibi Diyarbakır’da belli oluyor. Diyarbakır Stadı’nın ev sahipliğinde Fenerbahçe ve Teleset Mobilya Akhisarspor kupa için bir araya geliyor.

İLK 11'LER

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Aykut, Onur, Soner, Barbosa, Muğdat

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado

Fenerbahçe’yi yenip kupayı ilk defa kazanmak için mücadele edecek olan Teleset Mobilya Akhisarspor müsabaka sonunda mutlu sona ulaşan 15. takım olmak istiyor. Akigolar aynı zamanda kupayı kazanıp UEFA Avrupa Ligi’nde de mücadele etmenin peşinde. Kupada bu yıl namağlup şekilde finale kadar gelen Fenerbahçe ise 5 sezonluk Türkiye Kupası hasretini dindirmek için mücadele ediyor. Türkiye Kupası’nda 17. kez final oynayacak Sarı-lacivertliler kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşarken 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.