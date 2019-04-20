Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor ile Antalyaspor karşılaştı. 7. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle maça çok hızlı başlayan Antalyaspor, 40'ta yine yıldız forvetinin ağları havalandırmasıyla devreyi 2-0 önde kapattı.

Akhisarspor, 58. dakikada Barbosa ile farkı bire indirse de bu gol yetmedi ve Antalyaspor deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 41'e yükseltirken, 24 puanda kalan Akhisarspor ise kümede kalma şansını bir hayli zora soktu.

Akhisarspor 1 - 2 Antalyaspor

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner Osmanpaşa, Cocalic (Dk. 28 Vrsajevic), Kadir Keleş (Dk. 46 Barbosa), Aykut Çeviker (Dk. 76 Bokila), Serginho, Güray Vural, Sissoko, Manu, Cikalleshi

Antalyaspor: Boffin, Nazim Sangare, Celustka, Bahadır Öztürk, Cissokho, Hakan Özmert, Charles Fernando, Serdar Özkan (Dk. 78 Zeki Yıldırım), Doğukan Sinik (Dk. 84 Armel Drole), Fredy (Dk. 66 Yekta Kurtuluş), Mevlut Erdinç

Goller: Dk. 7 ve Dk. 40 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor), Dk. 58 Barbosa (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Sissoko, Dk. 70 Serginho (Akhisarspor) Dk. 23 Hakan Özmert, Dk. 45+2 Nazim Sangare (Antalyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mevlüt Erdinç, sol kanattan Cissokho'nun ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1

24. dakikada Akhisarspor, beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta, atışı kullanan Güray Vural'ın ortaladığı topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Boffin golü önledi.

33. dakikada Antalyaspor, ikinci gole yaklaştı. Orta sahadan Bahadır Öztürk'ün attığı pasla ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan Sinik, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı, Lukac gole izin vermedi.

40. dakikada Antalyaspor, farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Nazim Sangare'in pasıyla topla buluşan Mevlüt Erdinç'in bekletmeden attığı şutta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

58. dakikada Akhisarspor, farkı bire indirdi. Sol kanatan Güray Vural'ın açtığı ortada Antalyaspor savunmasının sektirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Barbosa, topu kontrol ettikten sonra, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2

62. dakikada Akhisarspor, beraberliğe yaklaştı. Sağ kanattan Vrsajevic'in ortasına iyi yükselen Manu'nun kafa vuruşu, üstten auta gitti.

68. dakikada Akhisarspor'da köşe vuruşunu kullanan Barbosa'nın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada ceza sahası dışında Güray Vural'ın pasında topla buluşan Serginho'nun attığı şut, yandan dışarı çıktı.

