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  5. 12 Mart 2018 21:55

Akhisarspor - Trabzonspor: 1-3

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçında Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Akhisarspor - Trabzonspor: 1-3
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Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta Teleset Mobilya Akhisarspor’un Trabzonspor’u konuk ettiği karşılaşma ile sona erdi. İki ekibin de üst sıralara tutunma mücadelesi verdiği kritik karşılaşmayı konuk ekip Trabzonspor 3-1’lik skorla kazandı.

Çalkantılı günler geçiren Trabzonspor bu sonuçla puanını 39 yaptı ve 6. sıraya çıktı. Akhisarspor ise 33 puanla 10. sırada kaldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2’de Okay Yokuşlu, 83’te Burak Yılmaz ve 85’te Dame N’Doye kaydetti. Akhisarspor’un tek golünü 90+3’te Soner Aydoğdu attı. Ev sahibinde 90+1’de Serginho ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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