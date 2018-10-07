Akhisarspor - Trabzonspor CANLI: 0-1

35'GOOOLL!! Jose Sosa takımını öne geçiren golü atıyor.

35'Trabzonspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jose Sosa geçiyor.

34'Akhisarspor takımında Dany Nounkeu faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Abdülkadir Ömür.

33'Akhisarspor takımından Josue Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

33'Akhisarspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Akhisarspor adına Josue kullanacak.

32'Vahid Amiri - Helder Barbosa mücadelesinde hakem, Trabzonspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Akhisarspor lehine faul kararı veriyor.

31'Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Burak Yılmaz

31'Akhisarspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mustafa Yumlu çıkıyor ve yerine Dany Nounkeu oyuna giriyor.

28'Hakem Halil Meler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Burak Yılmaz için kaldırdı.

23'Trabzonspor takımından Jose Sosa sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

23'Jose Sosa ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

22'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jose Sosa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

22'Jose Sosa ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

21'Akhisarspor takımından Aykut Çeviker sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

19'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Abdülkadir Ömür ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

19'Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile köşe vuruşu kullanıyor.

19'Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hugo Rodallega tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

18'Trabzonspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Filip Novak geçiyor.

17'Jose Sosa, orta saha çizgisine yakın bir noktada Josue tarafından faule maruz kalıyor.

16'Akhisarspor takımından Elvis Manu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

13'Trabzonspor takımı Hugo Rodallega ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Hugo Rodallega tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

12'Trabzonspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Majid Hosseini.

12'Majid Hosseini, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Elvis Manu tarafından faulle durduruluyor.

10'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Abdülkadir Ömür ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

10'Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile köşe vuruşu kullanıyor.

10'Jose Sosa rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

10'Trabzonspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Jose Sosa kullanacak.

9'Mustafa Yumlu - Burak Yılmaz mücadelesinde hakem, Akhisarspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

4'Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Burak Yılmaz

3'Elvis Manu ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

1'Helder Barbosa, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Onur Kıvrak kurtarıyor.

1'Sol çaprazdan Josue ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerde annesi vefat eden teknik direktör Ünal Karaman’ın yokluğunda kulübede yardımcı hoca Hüseyin Cimşir bulunuyor.

İLK 11’LER:

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Ayut, Josue, Sissoko, Barbosa, Güray, Manu

Trabzonspor: Onur, Majid, Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, A.Ömür, Amiri, Rodallega, Burak