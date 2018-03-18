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  5. 18 Mart 2018 16:26

Alanya'da puanlar paylaşıldı ! Demba Ba yine sahnede...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Alanya'da puanlar paylaşıldı ! Demba Ba yine sahnede...
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Spor Toto Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Son anları nefes kesen mücadele 1-1 sona erdi.

Kümede kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor ilk yarısı golsüz sona eren maçın 76. dakikasında Douglas’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden 6 dakika sonra sahneye çıkan Göztepe’nin golcüsü Demba Ba, skora 1-1’lik beraberliği getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. Göztepe puanını 40 yaparken Aytemiz Alanyaspor 28 puana ulaştı.

Göztepe gelecek hafta sahasında Kasımpaşa’yı ağırlarken Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Devre arasında Göztepe’ye transfer olan Demba Ba, Alanyaspor maçındaki golüyle gol sayısını 5’e çıkartmış oldu.

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