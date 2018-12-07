Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Alanyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Ev sahibi Alanya maça etkili başladı. 5'te Fernandes'in ortasına kimse dokunamazken, 11. dakikada ise Cisse'nin kornerden gelen topa vurduğu kafa auta gitti.

Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş gol için bastırmaya başladı. Adem Ljajic 18'de topu dışarı atarken, 25. dakikada ise karşı karşıya pozisyonda Haydar'ı geçemedi.

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Beşiktaş, 32'de Güven Yalçın'ın harika vuruşuyla golü buldu ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. 7 dakika sonra Güven Yalçın bu kez ceza sahası içerisinde yerde kalınca penaltı bekledi. Hakem Alper Ulusoy VAR odasıyla görüştükten sonra devam kararı verdi.

İlk yarının son anlarında Alanya'da Cisse'nin girdiği pozisyon ofsayt nedeniyle durdurulurken, Quaresma'nın kornerden direkt kaleye gönderdiği topu Haydar çıkardı ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye yine Alanya hızlı başladı. Köşe vuruşunda Merih'in şutunda Vida araya girdi. Alanyasporlu futbolcular penaltı bekledi ancak oyun devam etti. Gol arayan Beşiktaş'ta 53. dakikada Quaresma'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Necip'ten önce davranan Merih golü önledi.

Topun bir o kalede bir bu kalede olduğu maçta 65'te Fernandes'in şutunu Karius tokatlarken, 2 dakika sonra ise Djalma'nın kafası auta gitti.

İlerleyen dakikalarda iki takımın da gol çabaları sonuç vermedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 25, Alanyaspor ise 16 yaptı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisine göre ilk 11'de zorunlu bir değişikliğe gitti.

Güneş, Süper Lig'de geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de zorunlu değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Galatasaray'la oynadıkları derbi maçta sakatlanan Caner Erkin'in yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de Gökhan Gönül'e şans verdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de bir değişiklik gerçekleştirdi. Yalçın, geçen haftaki mücadelede 82 dakika sahada kalan Maniatis'i yedek soyundururken, Junior Fernandes'e ilk 11'de şans tanıdı.

Öte yandan, seremoniye Aytemiz Alanyasporlu ve Beşiktaşlı futbolcular, "Engelleri Birlikte Aşalım" yazılı pankartla çıktı.

