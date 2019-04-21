Alanyaspor 1 - 0 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında Alanyaspor etkili ataklarla Fenerbahçe savunmasını bir hayli zor duruma soktu ancak kaleci Harun müthiş performansla takımını ayakta tuttu.

5'te Welinton'un savunmaya çarpan topunu Harun çizgide son anda önledi. 16. dakikada Cisse'nin yakın mesafeden röveşatasını Harun yine inanılmaz bir şekilde kurtarmayı başardı. Fenerbahçe, ilk yarım saatin ardından Alanya kalesinde gol aramaya başladı. 35'te Isla'nın kale sahasına çevirdiği topu savunma kornere gönderdi. Devam eden pozisyonda Serdar Aziz'in kafası direğin yanındn auta gitti.

dakikada İsmail Köybaşı'nın büyük hatasında Baiano'nun şutunu yine Harun çıkardı. 4 dakika sonra ise Villafanez'in kaleci Harun'u geçen şutunu çizgi üzerinde Mehmet Topal uzaklaştrdı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

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İkinci yarının başında Alanya'da Djalma'nın kafası auta giderken, Fenerbahçe maçtaki en net pozisyonunu Valbuena ile yakaladı. 50'de Ayew'in topuk pasına yakın mesafeden vuruşunu yapan Fransız yıldız, kaleci Haydar'ı geçemedi.

Alanyaspor dakikalar ilerledikçe gol için bastırmaya başladı. 52'de Welinton'un sert şutunda Harun gole izin vermezken, 1 dakika sonra Djalma'nın müthiş vuruşu direğin yanından auta gitti. Alanya aradığı golü 57'de buldu. Sadık ve Harun Tekin'in hava topunda anlaşmazlığı sonrası Villafanez'in içeriye çevirdiği topa Efecan kafayı vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

63'te Nabil Dirar müsait pozisyonda golü atamazken, 67. dakikada Cisse'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. 4 dakika sonra Cisse yine vuruşunu yaptı ancak Harun ağlara doğru giden topu ayağıyla mükemmel çıkardı.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Alanya atağında Cisse kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Harun'un üzerinden aşırttı ancak meşin yuvarlak auta gitti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 41'e yükseltirken, Fenerbahçe ise 33 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Caulker, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca (Dk. 90+4 Hasan Ayaroğlu), Villafanez (Dk. 90+1 Taha Yalçıner), Campos (Dk. 90+2 Junior Fernandes), Cisse

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Serdar Aziz (Dk. 46 Sadık Çiftpınar), İsmail Köybaşı (Dk. 60 Frey), Mehmet Topal, Tolgay Arslan (Dk. 69 Zajc), Dirar, Eljif Elmas, Valbuena, Ayew.

Gol: Dk. 57 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 37 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

16. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Villafanez'in ceza sahasına ortasında, defanstan dönen meşin yuvarlakla penaltı noktası yakından buluşan Cisse'nin röveşata vuruşunda, kaleci Harun Tekin yatarak topa son anda müdahale etmeyi başardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

36. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu kullanan Valbuena'nın ortasında, ön direkte topla buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka kale direğinin yanından auta çıktı.

39. dakikada defans hatasında topu kaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Baiano'nun vuruşunda, kaleci Harun Tekin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

40. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında, topla buluşan Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza sahasına giren Villafanez'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'i geçti. Kale önünde Mehmet Topal topu uzaklaştırarak golü önledi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

48. dakikada Welinton'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Campos'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

50. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan yerden pasında, ceza sahasında topla buluşan Ayew, meşin yuvarlağı arkaya aktardı. Penaltı noktası önünde topla buluşan Valbuena'nın vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

52. dakikada Welinton'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun Tekin, kontrol edemediği topu çizgi üzerinde iki hamlede uzaklaştırmayı başardı. Topu önünde bulan Villafanez'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

57. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Campos'un ceza sahasına ortasında Sadık Çiftpınar'dan seken topla altıpasın sağında buluşan Villafanez meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Arka direk hizasında topla buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.

63. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında arka kale direği hizasında topla buluşan Dirar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, sol kanattan Nsakala'nın ceza sahasına ortasında, Ozan Tufan'ın topukla geriye çıkardığı topla penaltı noktası üzerinde buluşan Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in ayaklarına çarparak kornere çıktı.

84. dakikada Sackey'in ara pasında kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kalan Cisse'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Isla 'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Frey'in vole vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

88. dakikada Villafanez'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında, ön direkte topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in müdahalesiyle kornere çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray maçına göre ilk 11'de zorunlu 3 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Galatasaray ile sahalarında oynadıkları maçta gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım, Roberto Soldado ve sakatlığı bulunan Victor Moses yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de Mauricio Isla, İsmail Köybaşı ve Andre Ayew'e şans verdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik gerçekleştirdi. Yalçın, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan Tzavellas, Ceyhun Gülselam ve Junior Fernandes'in yerine ilk 11'de Wellington, Sackey ve Cisse'ye şans tanıdı. Ligin devre arasında Akdeniz ekibine, Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer olan Ozan Tufan, sarı-lacivertliler karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Turuncu-yeşilli takımın taraftarları da karşılaşma öncesi Ozan Tufan lehine uzun süre tezahürat yaptı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.

