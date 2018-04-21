Alanyaspor 2-3 Galatasaray / Maç devam ediyor

82'Galatasaray'ı yeniden öne geçiren golde asisti yapan isim Mariano Filho oluyor.

82'GOOOLLL!!! Sinan Gümüş durumu 3-2'ye getiriyor. Orta alanda başlayan Galatasaray atağında topla buluşan Mariano pasını ceza alanına hareketlenen Sinan Gümüş'e gönderiyor. Ceza alanı içinde topla buluşan Sinan'ın şık vuruşunda top ağlarla buluşuyor.

81'Ev sahibi ekibin son oyuncu değişikliğinde Giannis Maniatis oyundan alınırken Taha Yalçıner oyuna dahil oluyor.

81'Aytemiz Alanyaspor'un ikinci oyuncu değişikliğinde Lucas Villafanez oyundan alınırken Efecan Karaca oyuna dahil oluyor.

80'Sağ taraftan kazanılan kornerde topun başına geçen Sinan Gümüş'ün altı pası içine doğru yaptığı ortayı Haydar Yılmaz kontrol ediyor.

77'Galatasaray'ın son oyuncu değişikliğinde Sofiane Feghouli oyundan alınırken Eren Derdiyok oyuna dahil oluyor.

76'Aytemiz Alanyaspor yarı alanının taç çizgisine yakın bölgesinde Yasin Öztekin'e yaptığı müdahale sonrasında Lamine Gassama sarı kart görüyor.

76'Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Emre Akbaba'nın ortasında konuk takım savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

75'Junior Fernandes'in pasında topla buluşan Lucas Villafanez müsait durumda vuruşunu yapıyor ancak Fernando Muslera gole izin vermiyor.

60'GOOOLLL!!! Emre Akbaba penaltı golüyle takımına eşitliği getiriyor.

59'Galatasaray ceza alanının içinde yaşanılan pozisyonda Serdar Aziz, Dyanfres Douglas'a yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını işaret ediyor.

58'Sol tarafta topla buluşan Garry Rodrigues'in ortasında savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor.

49'Junior Fernandes'in pasında Galatasaray ceza alanının içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın yaptığı vuruş savunmaya çarparak kornere gidiyor.

47'Sofiane Feghouli'nin ortasında ceza alanı ön tarafında topla buluşan Younes Belhanda'nın vuruşunda top kaleye ulaşmadan savunma tarafından engelleniyor.

47'Sofiane Feghouli'nin ortasında ceza alanı ön tarafında topla buluşan Younes Belhanda'nın vuruşunda top kaleye ulaşmadan savunma tarafından engelleniyor.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaraylı oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

44'Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Emre Akbaba'nın ortasında Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

43'Aytemiz Alanyaspor ceza alanının ön tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Younes Belhanda'nın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Sofiane Feghouli pasını müsait durumdaki Bafetimbi Gomis'e veriyor. Gomis'in kafa vuruşunda top kalenin üzerinden auta gidiyor.

40'Aytemiz Alanyaspor yarı alanının taç çizgisine yakın bölgesinde topla buluşan Mariano'nun ceza alanına yaptığı ortayı savunma engelliyor.

34'Aytemiz Alanyaspor yarı alanının taç çizgisine yakın bölgesinde yerde kalan Serdar Aziz'in tedavisi için karşılaşma kısa bir süreliğine duruyor.

30'Fabrice N'Sakala'nın pasında topla buluşan Junior Fernandes'in ceza alanı çizgisi üzerinden yaptığı vuruş az farkla kalenin yanından auta çıkıyor.

27'Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Giorgos Tzavellas'ın ortasında konuk takım savunması topu uzaklaştırıyor.

24'Aytemiz Alanyaspor yarı alanının sol tarafında topla buluşan Garry Rodrigues için ofsayt bayrağı kalkıyor.

22'Ev sahibi ekibin golünde asisti yapan isim Emre Akbaba oluyor.

22'GOOOLLL!!! Junior Fernandes farkı 1'e indiriyor. Orta alanda gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Junior Fernandes rakiplerini çalımlarla geçerek ceza alanı dışından vuruşunu yapıyor ve topu Muslera'nın solundan filelerle buluşturuyor.

21'Aytemiz Alanyaspor yarı alanının taç çizgisine yakın bölgesinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Younes Belhanda'nın ortasında topla buluşan Fernando Reges'in kafa vuruşu kalenin yanından auta gidiyor

17'GOOOLLL!!! Giorgos Tzavellas topu kendi ağlarına gönderiyor. Orta alanda başlayan Galatasaray atağında Fernando Reges'in pasında topla buluşan Mariano sağ taraftan ceza alanına ortasını yapıyor. Araya girmeye çalışan Giorgos Tzavellas'ın dokunuşunda topu Aytemiz Alanyaspor'un ağlarına gönderiyor.

15'Ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında savunmanın arkasına sarkan Emre Akbaba süratli bir şekilde rakip ceza alanına giriyor ancak yaptığı ortayı Fernando Muslera tek hamlede kontrol ediyor.

13'Emre Akbaba'nın ara pasında Galatasaray ceza alanında topla buluşan Lucas Villafanez'in yerden vuruşunda Fernando Muslera gole izin vermiyor.

10'Yuto Nagatomo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Garry Rodrigues'in dokunuşunda Haydar Yılmaz gole izin vermiyor.

8'Aytemiz Alanyaspor yarı alanının ilk bölümünde topla buluşan Garry Rodrigues için ofsayt bayrağı kalkıyor.

5'GOOOLLL!!! Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Etkili gelişen konuk ekip atağında Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis'in pasıyla topla buluşuyor. Rodigues, rakibini geçip ceza alanı dışından sert ve etkili vuruşunu yapıyor. Haydar Yılmaz'dan seken topu takip eden Bafetimbi Gomis müsait durumda vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor.

4'Garry Rodrigues'ın sol taraftan yaptığı sert ortayı Sofiane Feghouli'ye gelmeden ev sahibi takım savunması kafayla uzaklaştırıyor.

2'Sağ kanattan gelişen konuk takım atağında topla buluşan Mariano Filho'nun ceza alanına gönderdiği topu savunma uzaklaştırıyor.

1'Ümit Öztürk maçın ilk düdüğünü çalıyor. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Aytemiz Alanyaspor başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda beklenmedik bir sonuçla Teleset Mobilya Akhisarspor’a elenen ve tek kulvarda yoluna devam eden Galatasaray, kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir’den zirveyi geri almak istiyor. Mesut Bakkal yönetiminde etkili bir görüntü çizen ve tehlike hattının üstünde yer alan Aytemiz Alanyaspor ise evinde puan veya puanlar alarak rahatlamanın peşinde.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis