Alanyaspor 5 - 0 Kayserispor

ALANYASPOR 5 - 0 KAYSERİSPOR

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Ceyhun Gülselam, Maniatis (Dk. 74 Villafanez), Efecan Karaca (Dk. 77 Junior Fernandes), Djalma Campos, Cisse (Dk. 82 Bobo)

KAYSERİSPOR: Lung, Levent Gülen (Dk. 80 Adem Doğan), Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Varela, Şamil Çinaz, Mensah (Dk. 74 Kazım Çelik), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 61 Mert Özyıldırım), Chery, Umut Bulut

GOLLER: Dk. 45+2 Djalma Campos (Penaltıdan), Dk. 59 Efecan Karaca, Dk. 73 ve 79 Cisse, Dk. 81 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 7 Atila Turan, Dk. 45+2 Sapunaru, Dk. 58 Kucher, Dk. 64 Mert Özyıldırım, Dk. 83 Varela (Kayserispor), Dk. 53 Baiano, Dk. 66 Sackey, Dk. 68 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 19: Sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Maniatis, topu ceza sahası sağ çaprazındaki Efecan Karaca'ya çıkardı. Meşin yuvarlakla buluşan Efecan Karaca, Atila Turan ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak sol direkten sahaya döndü. Dönen topta Baiano'nun vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

DAKİKA 26: Aytemiz Alanyaspor gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta, Efecan Karaca'nın içeriye gönderdiği topta kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Cisse, meşin yuvarlağa dokunamadı. Lung topa sahip oldu.

DAKİKA 38: Sol kanattan Nsakala, topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez çektiği şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

DAKİKA 43: Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Varela'nın altıpas içine ortasında Bilal Başacıkoğlu topa dokunamadı.

DAKİKA 45+2: Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Hakem Arda Kardeşler, Sapunaru ile Ceyhun Gülselam'ın duran top organizasyonu sırasındaki pozisyonu sonrası VAR'a gitti. Arda Kardeşler, VAR incelemesinin ardından Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Djalma Campos, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 49: Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Atila Turan'ın ceza sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağa Umut Bulut bekletmeden vurdu. Top, üst direkten dışarı çıktı.

DAKİKA 59: Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Djalma Campos'un kullandığı serbest vuruşta Sackey'in ceza alanı sol çaprazından çektiği şutta top, Umut Bulut'tan sekti. Penaltı noktasının gerisindeki Efecan Karaca, kendisine gelen meşin yuvarlağı sert bir vuruşla filelere gönderdi: 2-0

DAKİKA 73: Aytemiz Alanyaspor skoru 3-0'a taşıdı. Rakip ceza sahası içinde topla buluşan Baiano, meşin yuvarlağı arka direkteki Djalma Campos'a çıkardı. Bu futbolcu da bekletmeden topu penaltı noktası yakınında bulunan Cisse'ye gönderdi. Topu kontrol eden Cisse, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.

DAKİKA 79: Aytemiz Alanyaspor, Cisse'yle bir gol daha buldu. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasına yerden gönderdi. Kaleciyi geçen topu Cisse boş kaleye gönderdi: 4-0

DAKİKA 81: Aytemiz Alanyaspor skoru 5-0'a getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Djalma Campos, topu arka direkte bulunan Junior Fernandes'e çıkardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti.

