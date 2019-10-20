Alanyaspor 5 - 2 Rizespor

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı.
Alanya'daki maçı evsahibi ekip 5-2 kazandı.
Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 15'te Ceyhun Gülselam, 29 ve 75'te Papiss Cisse, 51'de Tasos Bakasetas, 70'te Junior Fernandes attı. Çaykur Rizespor'un gollerini 66 (penaltı) ve 73'te Fernando Boldrin kaydetti.
Ligde 3 maç sonra kazanan teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, puanını 17'ye yükseltti; liderlik koltuğundaki yerini korudu.
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