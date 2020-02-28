Alanyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle | Alanya BJK canlı izle | bein sports şifresiz

Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı izle... Süper Lig'İn 24. haftasında Alanyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş bu akşam zorlu Alanyaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Başakşehir mağlubiyeti ve Trabzonspor beraberliği ile zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, Alanyaspor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor ise evinde, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar arayacak. İki takımın taraftarları da bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımını mynet.com'da bulabilirsiniz...

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Nkodou, Lens, Tyler Boyd, Burak Yılmaz

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Beşiktaş, Süper Lig'in 24. hafta açılışında karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20:00'da başlayacak mücadeleyi beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI - TIKLA Son 4 deplasman maçında bir galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son 4 maçta sadece bir kez kazanabildi.

Çaykur Rizespor'a üstünlük kuran Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-1, Göztepe'ye 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Kritik haftalara giren Beşiktaş'ta 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Alanyaspor maçında sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezalı olacak.

Beşiktaş karşısında takımımız #ALYvBJK | #HaydiAlanya pic.twitter.com/DTTPqUb09B

— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) February 28, 2020 Ljajic hazır

Trabzonspor maçı öncesindeki antrenmanlara hastalığı nedeniyle çıkamayan ve bu maçta görev alamayan Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor karşısında oynayabilecek duruma geldi.

Sakatlıkları nedeniyle hafta başındaki antrenmana çıkamayan Caner Erkin, Kevin-Prince Boateng ve Georges-Kevin N'Koudou'da sıkıntı bulunmuyor.

Henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz'ün ise bugünkü karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a yenilmedi

Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.

İki takım ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 6'sını siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti.

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu.

2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, 7 maçta rakibine 15 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız pic.twitter.com/gC9ugkpPUm

— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 28, 2020 ZİRVEDEN KOPMAMA SAVAŞI

Beşiktaş haftanın açılış maçında Alanyaspor karşısına çıkıyor. Zirve yarışında uzaklaşmak isteyemeyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta hafta başındaki antrenmana çıkamayan Caner Erkin, Kevin-Prince Boateng ve Georges-Kevin N'Koudou'ın maça hazır olması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI

29 Şubat Cumartesi 14.00 İ.H. Konyaspor – Kasımpaşa: Ali Palabyık

17.00 Trabzonspor – Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Antalyaspor – Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar 13.30 Denizlispor – Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü – D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi 20.00 M. Başakşehir – Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Kayserispor – Göztepe: Mete Kalkavan