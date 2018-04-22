Alanyaspor - Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 3-2 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Maçın hemen başında iki farklı öne geçen ancak rakibine yakalanan Galatasaray, 82. dakikada Sinan Gümüş’ün golüyle üç puanı almayı başardı. Maçta gol için saldıran Galatasaray’ın savunmasını öne çıkarmasını iyi değerlendiren Aytemiz Alanyaspor, önemli ataklar geliştirdi. Bu ataklardan birinde maçın hakemi Ümit Öztürk, kritik bir karara imza attı. Muslera ile karşı karşıya kalan ve yerde kalan Douglas’ın pozisyonunda yardımcı hakemine uyan Ümit Öztürk, ofsayt kararı verdi. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, karara yoğun bir şekilde itiraz etti.

Mücadelenin 63. dakikasında Douglas, savunmanın arkasına sarkarak Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera’yı geçmeye çalışan Douglas, bileğine gelen darbe sonrası yerde kaldı. Penaltı bekleyen Douglas, hakem Ümit Öztürk’ün çaldığı ofsayt düdüğü sonrası itirazda bulundu. Karşılaşma 2-2 giderken verilen bu karar, Aytemiz Alanyaspor’un öne geçmesini engelledi. Pozisyon sosyal medyada da oldukça yoğun bir şekilde tartışıldı. Tartışmalar sonrası Ümit Öztürk’ün kararı Twitter’da Türkiye’de en çok konuşulan konulardan biri oldu.

FATİH TERİM VE MESUT BAKKAL POZİSYONU YORUMLADI

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, pozisyonu yorumladı. Fatih Terim, pozisyon ile ilgili “Görmedim. Yemin ederim, görsem söylerim. Ben konuşmuyorum, neden konuşmadığım da çok açık. Herkes soruyor; Neden sakinsiniz, konuşmuyorsunuz? Benim bazı şeyleri hissetmemem, bilmemem, anlamamam mümkün mü? Bizler de gerilimi körüklersek işlerin bu noktaya geleceğini bildiğimi için sakin duruyorum. Eğer bir çetele tutulsa biz çok farklı öne çıkarız. Ocak’tan bu tarafa çok farklı önde oluruz. Daha taze ofsayttan yedik elendik geldik. Ben sakin olmaya çalışıyorum ki olaylar tırmanmasın. Benim tecrübem bundan daha önce başlayacağıydı. Herkes neden sakin olduğumu biraz daha iyi anlamıştır” dedi.

Alanyaspor - Galatasaray: 2-3

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, pozisyon ile ilgili yorumunda şu ifadeleri kullandı:

“Penaltılar yüzde yüz olmasa ben hadi diyeceğim. Şimdiki pozisyonu yine izliyorum. Yayıncı kuruluş çizgiyi de çekti, çok geriden çıkan bir pozisyon ve Muslera atılacak, kırmızı kart ve bir daha penaltı. Geçen Malatya maçında Emre Akbaba’nın penaltısının aynısı. Yani hiç mi seyredilmiyor, ben anlamıyorum. Bunların değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor herhalde. Şimdiye kadar yaklaşık 16-17 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk defa burada konuştum. Ortada olsa ‘ha’ diyeceğim, ‘belki’ derdik ama her maç aynı her maç. Eğer Allah göstermesin bugünkü mağlubiyetle küme düşersek bunun vebalini kim ödeyecek? Alanyaspor kimsenin tavuğuna kış dememiştir herhalde. Kendi hamuruyla, emeğiyle buralara gelmiş bir takım. Kimsenin kuyruğuna basmamışızdır herhalde.“