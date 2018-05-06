Alanyaspor, Osmanlıspor'u ateşe attı !

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Osmanlıspor’u konuk etti. Taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılırken Alanyaspor puanını 36’ya, Osmanlıspor ise puanını 33’e çıkarttı. Ev sahibinin tek golü 33’te Emre Akbaba’dan, konuk ekibin golü ise 48’de Ceyhun Gülselam’dan geldi.

Bu sonuçla alt sıralar iyice karışırken Atiker Konyaspor’un da Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup etmesiyle kümede kalma hattı adeta yangın yerine döndü. Ortaya çıkan sonuçlarla pazar günü oynanacak Antalyaspor – Gençlerbirliği mücadelesi de önem kazandı. Gençlerbirliği’nin galibiyeti halinde tehlike hattındaki takımlar 33-36 puan aralığına dizilecek.

Aynı zamanda Gençlerbirliği’nin kazandığı bir senaryoda Teleset Mobilya Akhisarspor – Galatasaray maçı da oldukça belirleyici olacak. Antalyaspor’un galibiyeti halinde Gençlerbirliği’nin işi neredeyse bir futbol mucizesine kalacak. Beraberlik durumunda ise Ümit Özat’ın öğrencileri umudunu koruyacak.