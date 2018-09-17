Alanyaspor - Trabzonspor CANLI: 1-0

42'Efecan Karaca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Filip Novak ön direkte topu karşılıyor.

40'Hugo Rodallega, ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi paralel şekilde geçiyor. Pozisyonun devamında Anthony Nwakaeme, rakibinden sıyrılmak istiyor ancak top oyun alanının dışına çıkıyor.

34'Onur Kıvrak'ın önde olduğunu gören Papiss Cisse orta sahanın ortasından kaleyi düşünüyor ancak top hedefi bulmuyor.

31'Trabzonspor mutlak bir golden yararlanamıyor! Joao Pereira'nın ceza alanı sağ çaprazından ortasında Hugo Rodallega altıpas içinde kafa vuruşunu yapıyor. Kaleci Ufuk Ceylan'dan dönen topu takip eden Olcay Şahan, penaltı noktası önünden sağ ayağının içiyle yerden vuruşunu yapıyor ancak Merih Demiral kale çizgisi üzerinde topu çıkararak golü engelliyor.

29'Lucas Villafanez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Anthony Nwakaeme kafayla topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırıyor.

26'Su molasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor.

25'Hakem Halis Özkahya bu dakikada su molası veriyor.

24'Efecan Karaca'nın sol kanattan ortasında Merih Demiral arka direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Onur Kıvrak'ın üzerine gidiyor.

23'Güzel paslaşmalar sonrasında ceza alanı hemen içinde topla buluşan Lucas Villafanez sağ ayağıyla etkili bir şut çıkarıyor ancak kaleci Onur Kıvrak sağına giden uzanarak aynı güzellikte kornere çelmeyi başarıyor.

23'Lucas Villafanez'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ceyhun Gülselam topu gelişine vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

20'Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile golü buluyor ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmıyor.

18'Aytemiz Alanyaspor, Lucas Villafanez ile sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyor. Lucas Villafanez'in ortasında ceza alanı içinde yaşanan karambol sonrasında Joao Pereira topu uzaklaştırıyor.

11'Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ile sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyor. Yusuf'un ortasında Papiss Cisse altıpas içinde kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırarak takımını rahatlatıyor.

11'Anthony Nwakaeme'?nin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Hugo Rodallega, Giorgos Tzavellas'dan sıyrıldıktan sonra yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ufuk Ceylan direk dibinde topu kornere çelmeyi başarıyor.

9'Lucas Villafanez'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ceyhun Gülselam önünü boşalttıktan sonra sol ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Onur Kıvrak yatarak topu kontrol ediyor.

7'Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında kimsenin dokunamadığı top kaleci Ufuk Ceylan'da kalıyor.

4'Golde asisti yapan isim Lucas Villafanez oluyor.

4'GOOOLLL!! Aytemiz Alanyaspor, Merih Demiral'ın golüyle maçta 1-0 öne geçiyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş için topun başına Lucas Villafanez geçiyor. Lucas Villafanez'in güzel ortasında Merih Demiral penaltı noktasının önünden yaptığı kafa vuruşuyla topu kaleci Onur Kıvrak'ın bakışları arasında ağlarla buluşuyor.

1'Hakem Halis Özkahya'nın düdüğüyle karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un vuruşuyla başlıyor.

Bordo mavililer ligin 5.haftasında ilk deplasman galibiyetini Alanyaspor karşısında arıyor… Maç öncesi 7 puanla 7.sırada yer alan Trabzonspor 3 puanı alarak zirveye yakınlaşmak istiyor.

İLK 11’LER:

AYTEMİZ ALANYASPOR: Aytemiz Alanyaspor’un 11’i: Ufuk, Nsakala, Merih, Tzavellsa, Baiano, Maniatis, Sackey, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Cisse

TRABZONSPOR: Onur, M.Akbaş, Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf, Olcay, Tony, Hugo