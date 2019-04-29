Alanyaspor'un minibüsü devrildi: 1 ölü 6 yaralı

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu 7 futbolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çek futbolcu Josef Sural tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural'ın durumunun ağır olduğu ve ameliyat edildiği bildirildi. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: ŞOFÖRLERİN UYUMASI SONUCU KAZA MEYDANA GELDİ

Alanyasporlu yöneticiler ve Başkan Hasan Çavuşoğlu, kazayı haber alır almaz hastaneye geldi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, emniyetten aldıkları bilgiye göre, şoförün uyuya kaldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağrı yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz. Ameliyattan yeni çıktı. Diğer 6 futbolcunun da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok. Maalesef Sural'ın hayati tehlikesi var. Şimdi doktorundan bilgi aldık ve bekliyoruz" dedi.

Bir gazetecinin şoförün uyuduğu iddiasını sorması üzerine Başkan Çavuşoğlu, "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur. Maalesef üzgünüz, bekliyoruz. Allah şifa versin" diye konuştu.

Diğer yandan kaza sırasında minibüsü kullanan şoförlerden E.A.’nın gözaltında olduğu, diğer sürücünün ise ifadesinin devam ettiği öğrenildi.

Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları bildirildi.



