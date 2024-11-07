Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.

Alanyaspor’da Fatih Tekke’nin istifasının ardından turuncu yeşilli kulübe Kasımpaşa’dan ayrılan teknik direktör Sami Uğurlu getirildi. Akdeniz ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Sami Uğurlu için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tören düzenlendi.

'UĞURLU’NUN BAŞARILI BİR TEKNİK DİREKTÖR OLDUĞUNU ANLATMAYA GEREK YOK'

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bilindiği üzere, geçen hafta Bodrumspor maçının ardından kulübümüzün Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, kulübümüze istifasını sunmuştur. Öncelikle Fatih Hocam’a ve ekibine Alanyaspor’a verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Bugün, gördüğünüz gibi, Sami Uğurlu hocamızla birlikteyiz ve kendisiyle anlaşmış durumdayız. İnşallah bu karar, hem kulübümüz hem de hocamız için hayırlı olur. Hocamızın başarılı bir teknik direktör olduğunu anlatmaya gerek yok; başarılarını Alanyaspor’da da sürdüreceğine inanıyoruz. Bugünden itibaren futbol takımımız kendisine emanet. Hayırlı olsun, hocam aramıza hoş geldin” dedi.

'ALANYASPOR’DA ALACAĞIMIZ BAŞARILAR BİZLERİ ÇOK DAHA FARKLI YERLERE GETİREBİLİR'

Alanya'da olmanın nedenini takımının geleceği ve bulunduğu durumla ilgili yapabilecekleri anlatan Uğurlu ise, “Öncelikle, Alanyaspor’un yıllardır Süper Lig’de gösterdiği performans, kulüp yapısının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Türkiye liginde başarılara alışkın. Üst taraflarda bulunan güçlü oyuncuları, teknik ekibi ve sağlam kulüp yapısıyla değerli bir kulüp olduğunu biliyoruz. Daha önce Kasımpaşa’da elde ettiğimiz başarıların çok daha ötesine geçebilmek adına böyle bir tercih yapmak istedim. Çünkü bir sonraki adımı en doğru şekilde atabilmek için Alanyaspor’un en doğru kulüp olduğunu düşünüyordum. Burada elde edeceğimiz başarıların bizleri çok daha farklı yerlere getireceğini biliyorum. Alanyaspor, sadece oyuncu performanslarıyla değil, teknik direktörlerinin performanslarıyla da farklı bir yerde duruyor. Bu nedenle Alanyaspor’un benim için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Burada yapmamız gereken çok fazla çalışmamız gereken şeyler var ve kulübün gelişimine katkı sağlamak için tüm ekibimle birlikte çalışacağız. Hem kendimizi hem oyuncularımızı geliştirmek adına büyük bir çaba göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve bize bu görevi verdiği için Sayın Başkan’ımız Hasan Çavuşoğlu’a teşekkür ediyorum. Kulübün yapısının ve bizim oyun anlayışımızın birbiriyle örtüştüğünü söyleyebilirim. Kulübün geldiği ve gelmek istediği nokta ile bizim hedeflerimizin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu tercihte bunun ciddi bir rolü olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda, bu transfer sürecinde anlayış gösteren Sayın Turgay Ciner’e ve Kasımpaşa Kulübü’ne de teşekkür ediyorum. Burada yapmamız gereken önemli işler var ve bunun içinde çalışmalıyız. Başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu. (DHA)

DHA