Beşiktaş’ın transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız Pepe’nin verdiği o röportaj;

Beşiktaş’ta olmaktan dolayı çok mutluyum. Umuyorum ki Beşiktaş taraftarına mutluluklar yaşatabilirim. Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyada attığı mesajlar kararımda etkili oldu. Kulüple aramda kan bağı oluştu.İmzalar ve Kartal Pençesi’nden sonra rahatladım. İngiltere, İtalya ve Fransa’dan teklifler vardı. Ben Beşiktaş’ı seçtim. Porto’dayken Quaresma bana çok gol attırmıştı. Eskiye dayanan bir geçmişimiz var. Konfederasyon Kupası’nda kendisinden bilgi aldım. Beşiktaş formasını giymek için sabırsızlanıyorum. Formasını giydiğim takım için sahada her şeyimi veririm. Beşiktaş için de böyle olacak.



Pepe’den Türkçe mesaj: "Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı"