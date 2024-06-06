Alex de Souza sözleşmesinde dikkat çeken fesih maddesi

Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza’nın sözleşmesinde dikkat çeken bir madde ortaya çıktı.

Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından Alex de Souza’yı 2 yıllığına renklerine bağlayan Antalyaspor’da Brezilyalı çalıştırıcının sözleşmesine eklenen dikkat çekecek bir madde ortaya çıktı.

Sergen Yalçın’ın ilk transfer döneminde tahtası kapanan ve takviye yapamayan Antalyaspor’da Alex de Souza ise işini sağlama aldı. Brezilyalı teknik adamın, transfer tahtasının açılmaması halinde sözleşmesinde tek taraflı fesih maddesi olduğu ortaya çıktı.