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Alex de Souza Türkiye'ye imzaya geliyor

Alex de Souza Türkiye'ye imzaya geliyor
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilecek Alex de Souza yarın akşam Antalya'ya gelecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Antalyaspor’da yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Alex de Souza ile prensipte anlaştıklarını duyurmuştu. Antalyaspor’un 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini yürütecek olan Alex de Souza’nın yarın akşam saat 21.30'da Antalya’da olacağı bilgisi paylaşıldı.

Brezilyalı teknik direktör ile 2 yıllık anlaşma yapılması bekleniyor. Alex de Souza’nın Antalyaspor’da yardımcılığını ise eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio yapacak.

Alex'in 29 Mayıs Çarşamba günü kırmızı-beyazlı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

İHA

Etiketler Antalyaspor alex de souza süper lig Antalyaspor
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