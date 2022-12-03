Alex Türk Bayrağı ile ''yuvama dönüyorum'' demişti, meğer ''illegal''miş

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'nın sosyal medya üzerinden yaptığı ve Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran Türk Bayraklı "yuvama dönüyorum" paylaşımının altından illegal bahis sitesi reklamı çıktı.

Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı oyuncusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecan yaratmıştı. Geçen günlerde, "Yuvama dönüyorum" paylaşımı yapan Alex'in Türkiye'ye geliş amacı çok farklı çıktı.

Alex'in paylaşımının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncunun kulübe geri dönebileceğini düşünmüştü. Ancak Alex de Souza'nın, illegal bahis sitesinin reklamı için geldiği görüldü.

Cezası var!

7258 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki başlıklar hem para hem de hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Yasadışı Bahis Oynanmasına Yer veya İmkân Sağlama,

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır (7258 sayılı Kanun m.5/1-a).

İnternet Üzerinden Yurt Dışında Bahis Oynamaya İmkan Sağlama Suçu,

Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır (7258 sayılı Kanun m.5/1-b).

Yasadışı Bahis Suçu Parasının Nakline Aracılık Etme Suçu,

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. (7258 sayılı Kanun m.5/1-c).



Reklam Vermek veya Başka Şekilde Yasadışı Bahis Oynamaya Teşvik Etme Suçu

Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır (7258 sayılı Kanun m.5/1-ç).