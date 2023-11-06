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  5. Ali Ece'den Burak Yılmaz'a: ''Beşiktaş forması sana mı kaldı, sen kimsin''

Ali Ece'den Burak Yılmaz'a: ''Beşiktaş forması sana mı kaldı, sen kimsin''

Ali Ece'den Burak Yılmaz'a: ''Beşiktaş forması sana mı kaldı, sen kimsin''
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Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın dün akşam kameralar karşısında çektiği "Önemli olan Beşiktaş formasıdır" restine, futbol yorumcusu Ali Ece'den "Beşiktaş forması sana mı kaldı, sen kimsin" yanıtı geldi.

Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği mücadelede Antalyaspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından maç sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Burak Yılmaz yaptığı açıklamada "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Teknik direktörlük kariyerim de umurumda değil. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur. Hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

 Beşiktaşlı yorumcu Ali Ece Vole'de yaptığı program sırasında Burak Yılmaz için zehir zemberek eleştirilerde bulundu.

"SENDEN Mİ ÖĞRENECEĞİZ!"

Ali Ece açıklamasında Sen konuşmayacaksın Beşiktaş'ın birliği bütünlüğü sana kalmamış. Sorumsuz, popülist... Senden mi öğreneceğiz Beşiktaş formasını. Sen sebep oldun bunlara.

"Ben buna para mara ödemem Beşiktaş buna yeterince para ödedi zaten. Böyle şey göremedim ya, sana mı kaldı be adam sen kimsin! Sanki bana Rıza Çalımbay hayatın boyunca Beşiktaş'ta top oynadın gelen teklifleri elinin tersiyle ittin falan... Allah kahretmesin ya!"

 

 

Etiketler Beşiktaş ali ece burak yılmaz beşiktaş tepki rest
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