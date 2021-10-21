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  5. Ali Koç 1 haftada 2. kez PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç 1 haftada 2. kez PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç 1 haftada 2. kez PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Erol Bilecik'in PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Erol Bilecik, dün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketler’ nedeniyle, PFDK’ya sevk edildi. Ali Koç ve Erol Bilecik, Trabzonspor maçından sonra yaptıkları açıklamalarla da PFDK’ya sevk edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce alınan kararlar şöyle:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareketler” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK’in 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklaması suretiyle “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Etiketler Fenerbahçe pfdk fenerbahçe ali koç
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