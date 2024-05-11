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  5. Ali Koç adaylık kararını verdi

Ali Koç adaylık kararını verdi

Ali Koç adaylık kararını verdi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden aday olacağı, Saadettin Saran'ın ise adaylıktan çekildiği iddia edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Saadetin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından son kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı aldı. Sadettin Saran da adaylıktan çekilme kararı aldı.

Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında gelecek haftadan itibaren Anadolu'daki derneklerde, kongre üyeleriyle bir araya gelerek programlara katılacak.

Ali Koç ile Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde basın açıklaması yapması bekleniyor.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe ali koç sadettin saran adaylık
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