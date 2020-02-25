Ali Koç mağlubiyet sonrası tribünden neden atladı?

Galatasaray karşısında kendi evinde derbiyi kaybeden ve 21 yıllık geleneği sona eren Fenerbahçe’de maç sonunda sıkıntılar yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un protokol tribününden atlayıp taraftarlarla karşı karşıya gelmesi maçın önüne geçti.

Derbiye kötü başlayan sarı-lacivertliler, 90 dakika boyunca sarı-kırmızılı takımın baskısı altında mücadeleyi sürdürdü.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Kadıköy’de daha önce böyle bir duruma alışık olmayan taraftarlar, maç devam ederken bu durum karşısında gerildi. Hatta taraftarlar kendi aralarında kavga etmeye ve gerginlik yaşamaya başladı. Küçük küçük kavgaların ardından Galatasaray’ın işi bitiren galibiyet golü geldi. Bu sefer tepki hemen arkalarındaki protokol tribününe yöneldi.

Taraftarlar, Ali Koç’u protesto etmeye başladı. Ülker Stadı’nın fiziki yapısı nedeniyle tribün ile protokolü tribünü çok yakın. Bu yüzden doğrudan Başkan Ali Koç’a karşı ve kendisiyle yüz yüze gelecek kadar yakın mesafeden tepkiler, protestolar ve küfürler söz konusu oldu.

“Yeter artık daha ne kadar rezil olacağız. Bıktık artık sürekli borçlardan bahsetmenden” gibi tepkilerin ardından küfürlerin gelmesi nedeniyle Ali Koç, protokolden aşağıya atlayarak taraftarlarla karşı karşıya geldi. Daha sonra araya sağduyulu diğer taraftarlar girerek ortamı yatıştırmaya çalıştı. Bu arada Ali Koç’un kendi özel güvenlikleri de duruma müdahale etmek için gayret gösterdi.

Ali Koç, Fenerbahçeli taraftarların arasına böyle atladı







