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Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı

Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun maliyeti hakkında konuştu. 

Koç, "Jose Mourinho ile ekibiyle birlikte 12 milyon euroya anlaştık." dedi.

Halk TV'ye konuşan Koç, Portekizli çalıştırıcıyla anlaşma süreçleri hakkında, "Hem Fenerbahçe kulüp olarak hem bizler yönetim olarak aklına yattık. Sonra ne oldu? Başka kulüpler ilgilendi. Türkiye'den Beşiktaş ile görüştü. Sayın Saadettin Saran ile, Sayın Aziz Yıldırım ile görüştü. Biz bunların hepsinden önce görüştük." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun maliyetini açıkladı.

"TRANSFER LİSTEMİZ VE OYUNCULAR BELLİ"

"Transfer listemiz ve oyuncular belli" diyen Koç, "Bazı yöneticilerimiz açıklayalım görüştüğümüz oyuncuları diyor ama 3-5 oy fazla alabilmek için bitmemiş transfer paylaşmayacağız. Görüşmeler şu an sürüyor." diye konuştu. 

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Mourinho ile 15 milyon euroya anlaştığını açıklamıştı. 

HalkTV

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Jose Mourinho maliyet
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