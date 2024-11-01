Ali Koç Trabzon'a gidecek mi ? Karar verildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında bu pazar Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele için kararını verdi.

Fenerbahçe, 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ali Koç'un zorlu maçta statta olup olmayacağı taraftarlar ve spor kamuoyunca merak konusuydu. Milliyet gazetesinin haberine göre Ali Koç, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakmayacak. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın davetini geri çevirmek istemeyen ve geçtiğimiz sezon çıkan olayları düşünen Ali Koç'un zorlu müsabakayı tribünden takip edeceği belirtildi. Öte yandan iki takımın yöneticilerinin dev maç öncesi yemek organizasyonunda bir araya geleceği de haber detayında yer aldı. Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.