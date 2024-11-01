  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Ali Koç Trabzon'a gidecek mi ? Karar verildi

Ali Koç Trabzon'a gidecek mi ? Karar verildi

Ali Koç Trabzon'a gidecek mi ? Karar verildi
Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında bu pazar Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele için kararını verdi.

Fenerbahçe, 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ali Koç'un zorlu maçta statta olup olmayacağı taraftarlar ve spor kamuoyunca merak konusuydu.

Milliyet gazetesinin haberine göre Ali Koç, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakmayacak.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın davetini geri çevirmek istemeyen ve geçtiğimiz sezon çıkan olayları düşünen Ali Koç'un zorlu müsabakayı tribünden takip edeceği belirtildi.

Öte yandan iki takımın yöneticilerinin dev maç öncesi yemek organizasyonunda bir araya geleceği de haber detayında yer aldı.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

 

Etiketler Fenerbahçe Trabzonspor ali koç Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe-Trabzonspor maçı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı El ve ayaklarını bağlayıp, halıya sarıp, ağırlıklar bağlayarak denize atmışlar! El ve ayaklarını bağlayıp, halıya sarıp, ağırlıklar bağlayarak denize atmışlar! İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması Esenyurt'un ardından ''kayyum'' sırası bu belediyelerde mi ? Esenyurt'un ardından ''kayyum'' sırası bu belediyelerde mi ? Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi! Açıklama Seray Sever'den geldi Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi! Açıklama Seray Sever'den geldi Hava tahminleri değişti: Hafta sonu bahar gibi başlayıp, kış gibi devam edecek! Hava tahminleri değişti: Hafta sonu bahar gibi başlayıp, kış gibi devam edecek! Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı
Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti SGK'nın bütçesi açıklandı, 2025 yılı asgari ücret zammı ortaya çıktı! SGK'nın bütçesi açıklandı, 2025 yılı asgari ücret zammı ortaya çıktı! MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Tarikat yurdunda çocuklara işkencenin görüntüleri ortaya çıktı Tarikat yurdunda çocuklara işkencenin görüntüleri ortaya çıktı Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan da, AK Parti de kaybediyor! Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan da, AK Parti de kaybediyor!