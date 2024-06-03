Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: ''Bir laf vardır at yalanı gerisi neyse...''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile ilgili yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'a "Yok o olmasaymış bu olmasaymış Türkiye'ye gelemezmiş. Bir laf vardır 'at yalanı' gerisini neyse..." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından başkan Ali Koç'tan çok tartışmalı açıklamalar geldi. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın adaylık sürecinde Mourinho'yu getireceğini açıklamasına ilişkin konuşan Ali Koç "Yok o olmasaymış bu olmasaymış Türkiye'ye gelemezmiş. Bir laf vardır 'at yalanı' gerisini, neyse..." ifadelerini kullandı. Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattıSpor