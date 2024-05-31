Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yılın golü: Jose Mourinho Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.
Sky Sport'un haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı.
Haberde, Fenerbahçe'nin Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.
Öte yandan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme için anlaştığını yazdı.
Anlaşmanın Sportif Direktör Mario Branco tarafından yapıldığı kaydedildi.
ALİ KOÇ, LONDRA'YA GİDİYOR
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Acun Ilıcalı ve Ali Koç'un Londra'ya gideceğini belirten Sabuncuoğlu, iki ismin Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyeceğini kaydetti.
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