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  5. Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yılın golü: Jose Mourinho Fenerbahçe'de

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yılın golü: Jose Mourinho Fenerbahçe'de

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yılın golü: Jose Mourinho Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Sky Sport'un haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. 

Haberde, Fenerbahçe'nin Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Öte yandan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme için anlaştığını yazdı.

Anlaşmanın Sportif Direktör Mario Branco tarafından yapıldığı kaydedildi.

ALİ KOÇ, LONDRA'YA GİDİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Acun Ilıcalı ve Ali Koç'un Londra'ya gideceğini belirten Sabuncuoğlu, iki ismin Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyeceğini kaydetti.

Etiketler Fenerbahçe Jose Mourinho Fenerbahçe ali koç anlaşma teknik direktörlük
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