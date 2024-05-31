Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yılın golü: Jose Mourinho Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Sky Sport'un haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı.

Haberde, Fenerbahçe'nin Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Öte yandan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme için anlaştığını yazdı.

Anlaşmanın Sportif Direktör Mario Branco tarafından yapıldığı kaydedildi.

ALİ KOÇ, LONDRA'YA GİDİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Acun Ilıcalı ve Ali Koç'un Londra'ya gideceğini belirten Sabuncuoğlu, iki ismin Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyeceğini kaydetti.