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Ali Koç'tan Galatasaray için çok ağır suçlama

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ezeli rakipleri Galatasaray’ı karaborsa bilet ve illegal bahis sponsorlukları konularında eleştirerek yetkili makamlara başvuruda bulunduklarını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, ezeli rakibi Galatasaray'a karaborsa bilet ve bahis sponsorluğu konusunda sert sözler söyledi.

Koç, sarı-lacivertlileri dışarıdan kimsenin yıkamayacağını vurgulayarak, "Biz yıkılırsak içeriden yıkılırız. Birbirimizi yıkmak için harcadığımız enerjiyi Fenerbahçe’nin menfaatleri için harcarsak çok daha güçlü oluruz" dedi.

Koç, Trabzonspor maçı öncesinde takımına başarı dileyerek, "İki kulüp de temasta, geçen seneki olayların tekrarlanmayacağından eminiz. Hak eden kazansın, ama inşallah biz kazanırız," dedi. Koç, konuşmasında Fenerbahçe camiasının içindeki bazı kişilere de gönderme yaparak, farklı görüşlere saygı duyduğunu fakat bazı üyelerin gerçeklerden uzak olduğunu ifade etti.

Koç, Fenerbahçe’nin en büyük sorunlarından birinin futbol istikrarını sağlayamamak olduğuna değinerek, Mourinho gibi başarılı bir teknik direktörü getirerek bu durumu değiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. "Hocamızla uzun vadeli planlarımız var ve sonuna kadar arkasındayız. Bu şekilde başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz," dedi.

Fenerbahçe taraftarının destek vermesi gerektiğine dikkat çeken Koç, sosyal medyada kulübü eleştiren bazı Fenerbahçeli görünen sitelerin aslında kulübe zarar verdiğini belirtti. "Camiamızdan, takımın küçük tökezlemelerinde bile negatif bir tutum takınmamalarını bekliyoruz," dedi.

Fenerbahçe'nin en büyük başarı hedefinin, kimseye muhtaç olmayan bir kulüp yapısı olduğunu ifade eden Ali Koç, "Görev süremiz bittiğinde bunun ne kadar önemli olduğu anlaşılacak," diye konuştu. Ayrıca, Göztepe maçında yaşanan olayları da hatırlatarak, "Kalleşçe saldırıya uğradık," ifadesini kullandı.

Ali Koç, Türk futbolundaki bazı uygulamaların adil olmadığını vurguladı. "Galatasaray-Beşiktaş maçında muhabire tokat atan kişi hemen tutuklanırken Fenerbahçe Başkanı'na yapılan saldırılar görmezden gelindi," diyen Koç, adaletin her taraftar için eşit olması gerektiğini ifade etti.

"KARABORSA VE İLLEGAL BAHİS KONUSUNDA BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Galatasaray’ın sponsorluğu ile ilgili eleştirilerini sürdüren Koç, yasa dışı bahis sitelerinin sponsorluğunun kabul edilemez olduğunu söyledi ve bu konuyu yetkili makamlara taşıdıklarını belirtti. "Bakanlık soruşturma başlattı, biz de bildiklerimizi aktardık," dedi.

Koç, Türk futbolunda adil rekabet koşullarının sağlanmadığını ve bir yapının kulüplerin kaderiyle oynadığını iddia etti. "Son 5-10 senenin şampiyonluk tablosuna bakın. Fenerbahçe’nin en azından 1 şampiyonluğunun olmaması hayatın olağan akışına aykırı," dedi.

"İLLEGAL BAHİS REKLAMI KABUL EDİLEMEZ"

Galatasaray'ın formasında yer alan bahis sponsoru hakkında da sert konuşan Koç, "119 yıllık formaya illegal bir sponsorun adının yazılması onlara nasip oldu," dedi. Ayrıca, transfer maliyetlerinin şeffaf olmadığını iddia ederek, bazı transferlerin karaborsa gelirleriyle finanse edildiği konusunda endişelerini dile getirdi.

Koç, Fenerbahçe'nin ilkelerinden ödün vermeden mücadeleye devam edeceğini belirterek, "Futbolda başarı sağlamasa da doğru bildiklerinden sapmayan bir Fenerbahçe yapısının ne kadar değerli olduğu ilerde anlaşılacak," şeklinde konuştu.

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Etiketler Fenerbahçe ali koç Fenerbahçe Galatasaray bahis yasadışı bahis sponsorluk zaha transferi
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