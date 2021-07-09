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  5. Fenerbahçe'de sürpriz karar! Ali Koç açıkladı

Ali Koç'tan sürpriz karar: Fenerbahçe artık yıldızlı forma kullanmayacak

Ali Koç'tan sürpriz karar: Fenerbahçe artık yıldızlı forma kullanmayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Artık yıldızlı formalar kullanmayacağız." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe bugün yeni formaların lansmanı ve sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenledi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tarihi bir karara imza attı.

Fenerbahçe'nin formalarının artık yıldızsız olacağını belirten Ali Koç, "Bizim derdimiz yıldız, para değil. 28 şampiyonluğun resmiyete kazanması. Fark ettiyseniz yıldız yok. Artık yıldızlı formalar kullanmayacağız. Forma işi, eskisi gibi değil. Biz, bir sonraki sezonun formalarını da şimdiden kararlaştırdık. Artık çok çok önceden siparişleri alıyorlar. Bu sezon formaları için çok heyecanlıyız, önümüzdeki sezon daha da heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldıFenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldıSpor Toto Süper Lig

 

 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe ali koç yıldızlı forma forma
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