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Ali Koç'u iterek düşürmüştü; cezası belli oldu

Ali Koç'u iterek düşürmüştü; cezası belli oldu
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Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi F.Ö.'ye, 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında 17 Ağustos'ta İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada, deplasman tribününe giremeyen takımının taraftarlarıyla ilgili saha kenarına girerek tribüne giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geri dönerken Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi F.Ö. tarafından düşürüldü. Akreditasyon kartı sahibi Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Ö.’ye ev hapsi verildi.

F.Ö. hakkında İzmir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Ö. duruşmadaki savunmasında, "Anlık gelişen bir olaydır. Milyonlar görüntüleri izledi. Amacım kendisini saha dışına çıkarmaktı, orantısız bir şekilde itmem sonucu düştü. Amacım kendisini yaralamak değildi" dedi.

CEZA ERTELENMEDİ

Davanın 2'nci duruşması dün görüldü. Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, Ö.'ın 'Basit yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan F.Ö., "Takdir mahkemenindir" dedi.

Kararını açıklayan hakim, Ö.'ye, Yıldırım Ali Koç'a yönelik 'Basit yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Bu ceza, suçu spor alanında işlediği için 9 aya çıkarıldı. Cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini sanığın lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul eden hakim, Ö.'ı 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat hasıl olmadığından kararda erteleme ve para cezasına çevirme yoluna gitmedi. Bunların yanı sıra 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizlik Yasası sebebiyle Ö.'ye, taraftarı olduğu Göztepe futbol takımının spor müsabakalarını bir yıl süreyle statta seyretme yasağı da verildi.

DHA

Etiketler Fenerbahçe ali koç Fenerbahçe Göztepe
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