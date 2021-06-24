Ali Koç'un ekibinde ilk ayrılık

Fenerbahçe Kulübü'nde cumartesi günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi yönetici Metin Sipahioğlu Başkan Ali Koç'un ekibinde yer almayacağını açıkladı.

Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi yönetici Metin Sipahioğlu, Başkan Ali Koç'un ekibinde yer almayacak.

İşte Sipahioğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajı:

"Sevgili Fenerbahçeliler,

Yeni dönem öncesi, yönetimimiz içinde yapılan değerlendirme ve takdirler neticesinde, artık Fenerbahçemize yeteri kadar faydalı olamayacağımı anladım. Bu noktada da, yeteri faydamın olmayacağı bir ortamda, sadece koltuk sevdası ile yönetimde kalmak da karakterimle bağdaşmadığından ötürü, yeni yönetimde yer almamamın en doğrusu olacağına karar verdim. Zira, bu tip kararları almak oldukça zor ve üzücü olsa da, bizim için bir yaşam biçimi olan Fenerbahçe adına en sağlıklı kararları almak bir zorunluluktur.

3 sene boyunca, Sayın Başkanın verdiği yetki ve desteklerle; görev alanlarımız olan kadın basketbol ve iletişim alanlarında Fenerbahçe için hep en iyisini yapmaya çalıştık:

Kadın basketbol branşında, uzun yıllar sonra Kulübümüze kazandırdığımız sponsorla ve geçmişe göre bütçeyi oldukça azaltarak, son 20 yılın en düşük maaş bütçesi ile oluşturduğumuz takımımızla; Türkiye’de tüm kupaları aldık, tarihte ikinci defa namağlup şampiyon olduk, Avrupa’da ise yıllar sonra Final Four yaparak üçüncülük yaşadık. Önümüzdeki sezon için de mevcut bütçe ile (1.5 m dolar) 11 A Takım oyuncusu olan daha da iyi bir kadro oluşturduk. Kadromuz kongremizden sonra Kulübümüz tarafından açıklanacaktır. Ancak özellikle kadın basketbolu takip eden taraftarlarımız rahat olsunlar, zira oluşturduğumuz takımımız gelecek sezonlarda ligde ve Avrupa’da oldukça başarılı olacaktır. Umarım özellikle Avrupa’da özlenen kupa da önümüzdeki sezonlarda gelir.

Bu vesileyle, kadın basketbol branşımızda birlikte çalıştığımız; başta bizi kırmayarak 2 senedir sponsorumuz olan İbrahim Balarısı, Takım Menajerimiz Arzu Özyiğit ve Hocamız Victor Lapena olmak üzere, tüm ekibe ve oyuncularımıza teşekkürlerimi sunarım.

İletişime gelince; finans ve hukuk ile beraber camiamızın mevcut şartlarında belki de yönetimi en zor olan alandı. Bazı hatalarımız da elbette olmuştur. Ama her zaman Fenerbahçe için doğru bildiğimizi ve inandığımızı yapmaya; 28 şampiyonluktan, bize yalan ve iftiralarla saldıran rakiplerimize kadar, herkese karşı haklarımızı sonuna kadar savunmaya çalıştık. Kimseden en ufak lafımızı esirgemedik. Fenerbahçe söz konusu olduğunda, gereken her şahıs ve kuruma karşı adımızı da ortaya koyarak en ağır şekilde gereken tüm sözleri söylediğimize de tüm camiamız şahittir.

3 sene boyunca, “Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi” olmanın sorumluluğu ve bilinciyle; gerek yönetim içi konularda, gerekse camiayı temsil ettiğimiz konularda, Fenerbahçe menfaatleri için hiçbir sözü ve doğru bildiklerimi kimseye karşı esirgemediğim için kendi adıma vicdanım çok rahat. Bunlarla beraber, 3 sene boyunca camiamızı mahcup edecek, zora sokacak hiçbir duruş ve eylem sergilediğimi de düşünmüyorum.

İletişimde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza gelince; uzun yıllardır şampiyonluk gelmeyen, bu kadar baskı dolu bir ortamda iletişimi yönetmek hiç kolay değildi. Bazı hatalar olsa da içinde bulunulan iklime göre bence genelinde gayet iyi iş çıkarıldı. Başta Can Gebetaş, Burcu Aydın, Gözde Oğuzhan, Alper Yemeniciler olmak üzere gece gündüz demeden Fenerbahçe için çalışan tüm arkadaşlara selam olsun. Sizlerle çalışmak büyük keyifti.

İletişim alanında birlikte çalıştığımız, görevleri Fenerbahçe’mizi halka ulaştırmak olan emekçi muhabir ve yorumculara da (elbette bazıları hariç) en içten teşekkürlerimi iletirim.

Önümüzdeki dönem için yeni yönetimimize ve Fenerbahçemize sonsuz başarılar dilerken, bugüne kadar 3 sene boyunca Kulübümüzün çatısı altında omuz omuza çalıştığım; Sayın Başkan, yönetici arkadaşlar ve değerli kulüp personellerimize gönülden teşekkür ederim.

Camiamızdan kendi adıma son ricam, 3 senedir iyisiyle kötüsüyle hep birlikte verdiğimiz mücadelede, yaptıklarımız ve yapamadıklarımız için haklarını helal etmeleridir. Her adımımızı Fenerbahçe için atmaya çalıştığımız, bana verilen görevlerden başım dik alnım açık olarak ayrıldığım bu yolda, eksiklerimiz ve hatalarımız olduysa affola..

VE SON OLARAK EN BÜYÜK TEŞEKKÜRÜM DE, 3 SENE BOYUNCA, FENERBAHÇEMİZİN HAKLARINI SAVUNMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ NOKTALARDA, ÖZELLİKLE BAZI SÖZDE RAKİPLERİMİZ İLE GİRDİĞİMİZ GÖZÜ KARA MÜCADELEMİZDE, HER ZAMAN BİZİM YANIMIZDA OLAN BÜYÜK TARAFTARIMIZA:

SİZ VARKEN FENERBAHÇE YIKILMAZ ! SAĞOLUN, VAR OLUN."