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  5. Ameliyat olan Icardi'den ilk fotoğraf geldi

Ameliyat olan Icardi'den ilk fotoğraf geldi: Sahalara ne zaman dönecek?

Ameliyat olan Icardi'den ilk fotoğraf geldi: Sahalara ne zaman dönecek?
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Arjantin'de ameliyat oldu. Icardi, operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığı sonrası Arjantin'de ameliyat oldu.

Başarılı bir operasyon geçiren Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim."

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Icardi'nin iyileşme sürecinin 2025-26 sezonu öncesinde tamamlanması ve bu sezonu kaçırması bekleniyor.

Tıp raporlarına göre, spor ile uğraşan bireylerin tekrar bu aktivitelere geri dönüş süresi 7-9 ayı bulabilen bir süreç olarak belirtiliyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Arjantin'de ameliyat oldu. Icardi, operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Arjantin'de ameliyat oldu. Icardi, operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.

Etiketler Galatasaray Galatasaray Mauro Icardi ameliyat sakatlık
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