Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a geri dönüyor

Beşiktaş, kiralık olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen Amir Hadziahmetovic’i geri çağırdı.

Devre arası transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Jean Onana, Cher Ndour ve Al Musrati ile yollarını ayırdıktan sonra orta sahada oluşan boşluğu doldurdu.

Siyah-beyazlılar, bonservisiyle beraber renklerine bağladığı 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo’nun ardından Çaykur Rizespor’da kiralık olarak top koşturan Amir Hadziahmetovic’i de geri çağırdı. Beşiktaş ile Rizespor yetkilileri arasında dün gerçekleşen görüşmeler sonucunda Amir’in dönüşü kesinleşti.

27 yaşındaki futbolcu, Rizespor’un pazar günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakasında son kez Karadeniz temsilcisinin formasını giyecek.

Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon 20’si Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansı sergiledi.

İHA