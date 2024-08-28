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Amrabat adım adım Süper Lig'e doğru

Amrabat adım adım Süper Lig'e doğru
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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun takviye istediği orta saha için 28 yaşındaki Sofyan Amrabat'ın peşine düştü.

Fenerbahçe'de hem Fred’in alternatifi olacak hem de orta sahaya kalite katacak bir futbolcunun transferi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Cumhuriyet gazetesinden Hilmi Türkay'ın haberine göre Teknik direktör Mourinho’nun transfer istediği bu bölge için Fiorentina’dan Sofyan Amrabat yeniden gündeme geldi. Sarı-Lacivertli yönetim, birkaç gün önce 28 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüştü. Fenerbahçe ayrıca Faslı futbolcunun kulübü Fiorentina ile de ilk teması kurdu. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe, satın alma opsiyonu için 12 milyon Avro ödeyeceğini Fiorentina’ya bildirdi. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Amrabat’ın kulüplerin anlaşması halinde, kontratının ilk sezonunda Fenerbahçe’den alacağı ücrette indirim yapacağını ilettiği öğrenildi. Geçen sezonu Manchester United’da kiralık geçiren Amrabat’ın Fiorentina ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Cumhuriyet

Etiketler Fenerbahçe Sofyan Amrabat Fenerbahçe transfer Jose Mourinho
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