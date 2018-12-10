Ankaragücü 0 - 1 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü sahasında lider Başakşehir'i ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Başakşehir henüz 8. dakikada Visca'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca Başakşehir devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti. Mücadelenin ikinci yarısında da Başakşehir'in üstünlüğü vardı. Topla oynama yüzdesini yüzde 72'lere kadar çeken Başakşehir, rakibine sadece 1 isabetli şut imkanı tanıdı.

Etkisiz bir futbol ortaya koyan Ankaragücü, rakip kale önünde tehlike yaratmakta oldukça zorlandı. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında gol olmayınca Başakşehir mücadeleyi tek golle kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 33'e yükseltirken, Ankaragücü ise 20 puanda kaldı. Başakşehir, ligin 16. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Ankaragücü ise son haftaların formda ekibi Sivasspor'a konuk olacak.

MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 1 MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Afyonkarahisar Zafer

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Pinto, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci (Dk. 82 Kehinde), Djedje, İlhan Parlak, Kone, Mokhtar (Dk. 68 Putsila), Moulin

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Clichy, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Bajic (Dk. 90+3 Adebayor), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Gökhan İnler), Napoleoni (Dk. 90 Kerim Frei), Mahmut Tekdemir, Caicara

GOL: Dk. 8. Visca (Medipol Başakşehir)

SARI KART: Dk 57 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 8: Medipol Başakşehir oyuncusu Caicara'ya yapılan faulün ardından ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Visca, bekletmeden yaptığı düzğün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

DAKİKA 25: Medipol Başakşehir'de Caicara'nın sağdan ortasına ceza sahası içinde İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, Altay Bayındır tehlikeyi önledi.

DAKİKA 43: MKE Ankaragücü atağında, Faty'nin pasında topu önüne alan Cerci'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 55: Mossoro'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

DAKİKA 63: Visca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, Altay Bayındır'ın müdahale ettiği top kornere gitti.

DAKİKA 77: Gelişen MKE Ankaragücü atağında, ceza sahası önünde İlhan Parlak'in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

