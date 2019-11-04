Ankaragücü 1 - 2 Gaziantep

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Faty (Dk. 46 Cebrail Karayel), Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 90+1 Hasan Kaya), İlhan Parlak, Orgill

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Diarra (Dk. 90 Furkan Soyalp), Chibsah, Güray Vural (Dk. 80 Kenan Özer), Morais, Jefferson (Dk. 62 Pawlowski), Twumasi

Goller: Dk. 30 Twumasi (Penaltıdan), Dk. 90+3 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 67 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 44 Djilobodji, Dk. 73 Diarra (Gaziantep FK), Dk. 44 Pinto, Dk. 90+2 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

13. dakikada Pinto'nun sol taraftan altıpas içine gönderdiği topa iyi yükselen Orgill kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada gelişen konuk ekip atağında, Pazdan'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Twumasi'nin vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay'dan seken meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

45+2. dakikada Canteros'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay Güvenç son anda topu çizgiden çıkardı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

64. dakikada Canteros'un kullandığı köşe atışında altıpas içinde topla buluşan Kulusic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Kitsiou'nun ceza sahasına girerken attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

67. dakikada MKE Ankaragücü skora denge getirdi. Bu dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında topla buluşan Aydın Karabulut, sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte İlhan Parlak, bomboş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

75. dakikada ceza sahası sol çaprazı önünde topla buluşan Orgill'in yerden sert şutunda, kaleci Günay Güvenç iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

80. dakikada Moke'nin ceza yayı önünden attığı sert şutta kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Gaziantep FK yeniden öne geçti. Twumasi'nin kullandığı serbest atışta altıpas içinde Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

