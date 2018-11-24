Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş, Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. Mücadele gergin bir havada başladı. Maçın hemen başında Ankaragücü taraftarlarının Beşiktaş kalecisi Karius'a yabancı madde atması sonrası oyun durdu. Maçtaki ilk gol tehlikesini Ankaragücü yakaladı. Sol kanattan içeriye çevrilen topa Kenan Özer voleyi vurdu, Karius nefis uzandı. 12'de Ljajic'in frikiği direkte patlarken, 5 dakika sonra Beşiktaş'ın Vida ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, 23'te Ljajic ve 27'de Mustafa Pektemek'in golleriyle 4 dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Gol arayan Ankaragücü'nde El Kabir'in çaprazdan şutunda iyi uzanan Karius izin vermedi. 44. dakikada Ljajic'in ara pasına hareketlenen Güven Yalçın, kaleyi terkeden Korcan'ın üzerinden topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 3-0 sona erdi.

Beşiktaş ikinci devreye kontrollü bir oyunla başlarken, Ankaragücü gol için bastırdı. 60'ta Bifouma topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinde pozisyonun öncesinde Beşiktaş lehine faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde El Kabir, Ankaragücü adına tek golü atan isim oldu. 2 dakika sonra Oğuzhan Özyakup son sözü söyledi ve Beşiktaş deplasmandan 4-1'lik rahat bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 21'e yükseltirken, Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.

ANKARAGÜCÜ 1 - 4 BEŞİKTAŞ

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç (Dk. 61 Moulin), Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Pinto, Djedje, Faty, Kenan Özer (Dk. 46 Cerci), Kubilay Kanatsızkuş, Bifouma, El Kabir

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip Uysal, Gökhan Gönül (Dk. 40 Fatih Aksoy), Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Güven Yalçın (Dk. 73 Larin), Mustafa Pektemek

GOLLER: Dk. 23 Ljajic, Dk. 27 Mustafa Pektemek, Dk. 43 Güven Yalçın, Dk. 88 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 86 El Kabir (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Dk. 52 Necip Uysal, Dk. 90+1 Larin (Beşiktaş), Dk. 57 Faty, Dk. 79 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 8: Kubilay Kanatsızkuş'un sol kanattan ortasına hareketlenen Kenan Özer'in, altıpas önünde topun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Karius, gole izin vermedi.

DAKİKA 12: Kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic'in sert şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

DAKİKA 17: Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topu başına Quaresma geçti. Quaresma, altıpas bölgesine gönderdiği ortasında savunma oyuncuların arasından sıyrılarak yükselen Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda VAR'a gitti. Hakem VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

DAKİKA 23: Beşiktaş öne geçti. Mustafa Pektemek ile paslaşan ve son olarak ceza yayı içi solunda topla buluşan Ljajic'in sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1

DAKİKA 27: Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Quaresma'nın topuk pasında sağdan ceza sahasına giren Dorukhan Toköz'ün altıpas içine yerden gönderdiği topa Güven Yalçın istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak arka direğe gitti. Burada topla buluşan Mustafa Pektemek, topu filelere gönderdi: 0-2

DAKİKA 35: Djedje'nin ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan El Kabir ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, kaleci Karius sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 44: Beşiktaş bir gol daha buldu. MKE Ankaragücü kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken topu rakibinden kapan Dorukhan Tokgöz bekletmeden meşin yuvarlağı Ljajic'e aktardı. Bu oyuncu, savunmanın arkasına koşu yapan Güven Yalçın'a şık bir ara pası gönderdi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Güven Yalçın, kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 60: Kendi yarı alanından paslarla çıkan MKE Ankaragücü'nde topu taşıyan Kubilay Kanatsızkuş'un ara pasına koşu yapan Bifouma'nın ceza alanına girer girmez kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. İtirazlar üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda VAR'a gitti. Hakem, VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde Güven Yalçın'a yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

DAKİKA 71: Bifouma'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen El Kabir'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

DAKİKA 73: Gelişen Beşiktaş atağında Ljajic ara pasında savunmanın arkasına sarkan Güven Yalçın, kaleciyle karşı karşı pozisyonda yaptığı vuruşta top kale direğinin dibinden auta gitti.

DAKİKA 77: Beşiktaş atağında ceza alanında topla buluşan Ljajic, çizgiye inerek pasını altıpas önünde müsait pozisyonda bulunan Hutchinson'a çıkardı. Hutchinson'un gelişine kaleye gönderdiği şuttu kaleci Korcan Çelikay, topu çelmeyi başardı. Dönen topu tamamlamaya çalışan Vida'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

DAKİKA 83: Kazanılan korneri paslaşarak kullanan Beşiktaş'ta Caner Erkin'in ortasına altıpas içerisinde müsait pozisyonda Mustafa Pektemek kafa vurdu, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

DAKİKA 86: Beşiktaş yarı alanından Hutchinson'dan topu kapan Cerci, topu savunmanın arkasına koşu yapan El Kabir'e çıkardı. Sağ çaprazdan ceza alınan giren El Kabir'in dar açıdan kaleye gönderdiği sert topta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3

DAKİKA 88: Dorukhan Toköz'ün pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-4

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı ekipte, ligin 12. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de görev yapan oyunculardan Pepe ile Ryan Babel, ülkelerinin milli takımlarında geçirdikleri sakatlık nedeniyle Ankaragücü maçı kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncuların yanı sıra Sivasspor maçında ilk 11'de şans verdiği Oğuzhan Özyakup ve kaleci Tolga Zengin'i de Ankaragücü karşısında yedek soyundurdu.

Güneş, bu futbolcuların yerine Mustafa Pektemek, Dorukhan Tokgöz, Necip Uysal ve kaleci Karius'a ilk 11'de şans verdi. Diğer yandan maçın ilk 11'inde yer almasına rağmen ısınma sırasında ağrı hisseden Medel'in yerine Gökhan Gönül görev yaptı. Beşiktaş karşılaşmaya, Karius, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Vida, Caner Erkin, Atiba, Dorukhan Tokgöz, Quaresma, Ljajic, Güven Yalçın, Mustafa Pektemek 11'i ile çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin kulübesinde Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Oğuzhan Özyakup, Vagner Love, Cyle Larin yer aldı. Pepe ve Babel'in yanı sıra Adriano Correia, Enzo Roco, Jeremain Lens ve Gökhan Töre de bu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Demir Grup Sivasspor maçında kaleyi Tolga Zengin'e teslim eden teknik direktör Güneş, bir maç aradan sonra formayı yeniden Alman kaleci Karius'a verdi.

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 DEĞİŞİKLİK

MKE Ankaragücü ise geçen haftaki Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş karşısında ligin 12. haftasındaki Atiker Konyaspor maçında forma giyen Bakary Kone ve Antone Putsila'nın yerine Alihan Kubalas ile Kubilay Kanatsızkuş'a şans verdi. Ankaragücü karşılaşmaya Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Pinto, Djedje, Faty, Kenan Özer, Kubilay Kanatsızkuş, Bifouma, El Kabir 11'i ile çıktı. Sarı-lacivertlilerde, Altay Bayındır, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Youness Mokhtar, Bakary Kone, Thibault Moulin, Alessio Cerci, Anton Putsila, İlhan Parlak ve Kehinde yedek soyundu.

TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Sabah erken saatlerden itibaren otobüslerle Kayseri'ye gelen binlerce MKE Ankaragücü taraftarı, kendilerine ayrılan tribünleri doldurarak coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi. Konuk ekip Beşiktaş'ın taraftarı da kendilerin ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce açıklanan Osmanlı Stadı'nın zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildiği için MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındığını duyurmuştu.

