Ankaragücü 2 - 1 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 6. haftası, Ankara derbisine sahne oldu. Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Evsahibi Ankaragücü karşılaşmayı 2-1 galip tamamladı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 56'da Daniel Candeias (kendi kalesine) ve 70'te İlhan Parlak kaydetti. Gençlerbirliği'nin golünü 75'te Zargo Toure attı.
Ligde 2 maç aradan sonra galip gelen teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki Ankaragücü, puanını 8'e yükseltti. Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği ise 2 puanda kaldı.
Haber3.com'a Google'da abone olun