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  5. 29 Eylül 2019 18:32

Ankaragücü 2 - 1 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 6. haftasındaki Ankara derbisinde Ankaragücü, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Ankaragücü 2 - 1 Gençlerbirliği
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Süper Lig'in 6. haftası, Ankara derbisine sahne oldu. Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Evsahibi Ankaragücü karşılaşmayı 2-1 galip tamamladı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 56'da Daniel Candeias (kendi kalesine) ve 70'te İlhan Parlak kaydetti. Gençlerbirliği'nin golünü 75'te Zargo Toure attı.

Ligde 2 maç aradan sonra galip gelen teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki Ankaragücü, puanını 8'e yükseltti. Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği ise 2 puanda kaldı.

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Gençlerbirliği , ankaragücü
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