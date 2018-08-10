Ankaragücü - Galatasaray CANLI: 1-1

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22'GOOOLL!! Galatasaray, Serdar Aziz'in attığı golle skoru 1-1'e getiriyor.

20'Garry Rodrigues'in pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Mariano'nun çektiği şut savunmadan dönüyor.

16'Kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Maicon Roque geçiyor. Maicon'un çektiği şut yan ağlarda kalıyor.

15'Henry Onyekuru, sağ çaprazdan topla ilerlemek isterken Yalçın Ayhan topa eliyle müdahale ederek atağı kesiyor. Bu pozisyonda hakem Ümit Öztürk, Yalçın Ayhan'a sarı kart gösteriyor.

14'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Garry Rodrigues geçiyor. Garry Rodrigues'in ortası ile arka direkte buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

14'Ryan Donk'un pası ile sağ kanatta topla buluşan Mariano'nun yaptığı ortayı MKE Ankaragücü savunması uzaklaştırıyor.

7'GOOOLL!! MKE Ankaragücü, Mostapha El Kabir'in attığı golle 1-0 öne geçiyor. Youness Mokhtar'ın ara pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Mostapha El Kabir'in çektiği şut kaleci Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluşuyor.

4'MKE Ankaragücü yarı alanının ilk metrelerinde Erdem Özgenç'e sert müdahalede bulunan Garry Rodrigues, sarı kart görüyor.

2'İlhan Parlak'ın Yuto Nagatomo'ya yaptığı faulün ardından ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Eren Derdiyok geçiyor. Eren Derdiyok'un çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

1'Karşılaşma Eren Derdiyok'un yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun açılış maçında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ankara Osmanlı Stadı’nda oynanacak Ankaragücü Galatasaray maçında hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Süper Kupa finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor’a kaybeden Galatasaray, Ankaragücü’nü deplasmanda yenerek lige galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Ankaragücü ise yeniden yükseldiği Süper Lig’e güçlü rakibi karşısında alacağı üç puanla girmek istiyor. İki takımın da galibiyet hedeflediği Ankaragücü Galatasaray maçı ile birlikte Süper Lig hasreti de sona eriyor.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Hopf, Pinto, Kone, Yalçın, Erdem, Arif, Faty, Mokhtar, Bifouma, İlhan, El Kabir

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Sinan, Onyekuru, Eren