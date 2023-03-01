Ankaragücü taraftarına da deplasman yasağı getirildi

Beşiktaş-Ankaragücü maçına, İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Ankaragücü taraftarları alınmayacağı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. İl güvenlik kurulu kararıyla deplasman seyircisi alınmayacağı kararı verildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "MKE Ankaragücü karşılaşması ilk güvenlik kurulu kararı. Ankaragücü karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır" ifadeleri yer aldı.