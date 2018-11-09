Ankaragücü ve Konyaspor'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için özel forma

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maça göğüs bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunan formayla çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, maçta giyecekleri formayla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gerekli iznin alındığı bildirildi.

Başkent ekibinin, belirlenen formayı giyebilmek için TFF'ye bir yazı gönderdiği aktarıldı. TFF'den gönderilen yazıda, "Sportif Ekipman Talimatı'na bağlı kalınması, formada izin verilenden başka herhangi bir görsel bulundurulmaması" kaydıyla izin verildiği açıklandı.

MKE Ankaragücü, 10 Kasım'a özel olarak tasarlanan formayla Atiker Konyaspor maçında mücadele edecek.

KONYASPOR DA ATATÜRKLÜ FORMAYLA MAÇA ÇIKACAK

Bu arada Atiker Konyaspor da Ankaragücü maçına sol kolunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve imzasıyla çıkacak. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anman Günü'nde oynayacağımız Ankaragücü karşılaşmasında formamızın sol kolunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini ve imzasını taşıyacağız" denildi.

