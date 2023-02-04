Ankaragücü'nde mağlubiyet sonrası istifa depremi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmalarının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, "Yaklaşık 6 ay önce Karagümrük maçı sonrası göreve gelmiştik. Bugün Karagümrük maçı sonrası görevimden ayrılma kararı aldım. Başta bizi göreve layık gören bu büyük camiaya ve başkanımız Faruk Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte hem futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüpte çalışan tüm arkadaşlarıma, birbirimize sürekli karşılıklı sevgi ve saygı hissettirdiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Oyuncularım bizim oyunumuzu ve isteklerimizi yerine getirmek için çok gayret ettiler, çok çaba gösterdiler. Büyük bir teşekkürümü de Ankaragücü taraftarına etmek istiyorum. Geldiğimiz günden bu yana bana inançlarını ve güvenlerini gösterdiler. Yenildiğimiz maçlardan sonra bile inançlarını bize gösterdiler. Futbolda bazen yenilikler iki taraf için de iyi oluyor. Hayırlısı olacağına inanıyorum. Bu kolay bir karar değildi ama tamamen iki taraf için çok doğru olacağı için, yeniliğin çok faydalı olacağı için ve yeni gelen hocamıza da transfer dönemi bitmeden transfer yapma imkanı sağlamak için bu kararı aldık. İnşallah bundan sonraki süreçte Ankaragücü takımının çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İnşallah sezon sonunu çok iyi yerlerde bitireceğine canı gönülden eminim" dedi.

ANDREA PIRLO: ÖNEMLİ BİR 3 PUANDI

Maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ise aynı seviyede oldukları bir rakiple karşılaştıklarını ve 3 puanı alan taraf oldukları için mutluluk duyduklarını belirterek, "İlk dakikalarda maça pek istediğimiz gibi başlamadık ama maçın sonlarını iyi toparladık. İyi bir oyunla buradan istediğimizi aldık. Ligdeki sıralamadan dolayı önemli bir 3 puandı. Uzun da bir beraberlik serisinden geliyorduk. Bugün kazanmak önemliydi" diye konuştu.

Pirlo, Fabio Borini'nin olası transfer durumu üzerine yöneltilen soruya, "Fabio'yu başka formada görmek istemeyiz. Bizim için çok çok önemli bir oyuncu. Biz Fabio'yu takımda görmek istiyoruz" yanıtını verdi.