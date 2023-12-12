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Ankaragücü'nden özür var geçmiş olsun yok

Ankaragücü'nden özür var geçmiş olsun yok
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısıyla ilgili, Ankaragücü'nden "özür" açıklaması gelirken, açıklamada "geçmiş olsun" ifadesinin yer almaması dikkat çekti.

Ankara’da oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı, 1-1 bitti. Maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Koca’nın yumruğuyla yaralanan Meler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşananların ardından bir açıklama yayınlayan Başkent ekibinin açıklaması, şu şekilde:

MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz.

Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısıyla ilgili, Ankaragücü'nden "özür" açıklaması gelirken, açıklamada "geçmiş olsun" ifadesinin yer almaması dikkat çekti.

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Etiketler MKE Ankaragücü halil umut meler faruk koca mke ankaragücü açıklama özür geçmiş olsun
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