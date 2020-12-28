Ankaragücü’ne transfer yasağı getirildi

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde geçmiş dönemlerde takımda forma giyip maaşları ödenmeyen futbolculardan dolayı ceza gelmeye devam ediyor. Geçmiş dönemlerde de transfer yasağı Başkent ekibi, bu kez Zaur Sadaev ve Lukaz Szukala’nın alacakları nedeniyle transfer yasağı aldı.

TRT Spor’a konuşan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, önlerde 2-3 gün olduğunu belirtip bu süre zarfında ödeme yapmamaları durumunda yasağın kesinleşeceğini söyleyerek, “Bunlar geçmiş dönemden kalan dosyalardı. Futbol ekonomisi durma noktasında. Üçüncü transfer yasağı ile karşı karşıyayım. Sponsor bulma zorluğu yaşadık. 14. ayımız yönetim olarak. Bu dosyalar 40 ve 41. dosyalar. Maddi sıkıntıları çözmek için uğraşıyoruz. Çözemezsek bu kadro ile devam ederiz. Fakat elimizdeki kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Alternatif bir kadroya sahibiz, bu sıkıntıları aşamazsak elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

