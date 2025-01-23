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  5. Anlaşma tamam: Ahmed Kutucu'nun yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam: Ahmed Kutucu'nun yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam: Ahmed Kutucu'nun yeni takımı belli oldu
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Galatasaray, Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, milli futbolcu için Eyüpspor’a 6 milyon Dolar bonservis bedeli ödeyecek.

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, devre arası transfer döneminde ilk takviyesini yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki milli oyuncu Ahmed Kutucu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Galatasaray, milli futbolcu için Eyüpspor’a 6 milyon Dolar bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satışta edilen karın yüzde 20’si Eyüpspor’a ödenecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Ahmed Kutucu ile Türk Lirası üstünden anlaşma yaptı. 22 yaşındaki milli futbolcunun maaşı anlaşma boyunca artacak. Milli futbolcu, takıma katılmak için Florya’ya gitti. Resmi imzaların gün içinde atılması bekleniyor.

 

DHA

Etiketler Eyüpspor Galatasaray Galatasaray eyüpspor ahme kutucu transfer
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