Antalya’da 6 gollük çılgın maç ! 1 de kırmızı çıktı...

Spor Toto Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında bu sezon ilk kez kendi evinde sahaya çıkan Antalyaspor, taraftarı önünde ağırladığı Atiker Konyaspor ile nefes kesen mücadelede 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşma ev sahibi Antalyaspor’un etkili ve istekli futbolu ile başladı.

Mücadelede dakikalar 6’yı gösterirken Organize gelişen Antalyaspor atağında ceza alanı yayı dışından Danilo’nun sert şutunu son anda Serkan kornere çıkardı.

Danilo’nun etkili şutundan 2 dakika sonra Antalyaspor’un sağ kanattan Hakan Özmert ile kullandığı köşe vuruşuna altı pas dışında Diego Angelo iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Serkan bu şutu çıkarmaya çalışsa da top ağlara gitti.

Karşılaşmada ilk 10 dakikasında Antalyaspor, topa %69 ile sahip oldu ve Konyaspor kalesine gönderilen 3 şutta 3 kez isabet buldu.

Konuk ekip Atiker Konyaspor ev sahibi ekibin maçın başındaki baskısını üstünden atıp maça maça denge geçtirdiği dakikalarda Yatabare’nin ceza alanı yayı dışından savunma arasına gönderdiği ara pasında Ömer Ali Şahiner kaleci ile karşı karşıya kaldı ve soluna çekip kaleciyi ekarte ettikten sonra kaleye gönderdiği şutu ağlarla buluştu.

Konyaspor’un maça denge getirdikten sonra maça ağırlığını koymaya başladı. Mücadelede dakikalar 44’ü gösterirken hızlı gelişen Konyaspor atağında sağ kanattan Fofana’nın etkili ortasına tek vuruş denemesi yapan Yatabare’nin penaltı noktası üzerinden yaptığı bu deneme yandan auta çıktı.

Yatabare’nin gole çok yaklaştığı pozisyonun ardından dakikalar 45+1’i gösterirken Konyaspor’un yine hızlı atağında sağdan ceza alanına giren Jahovic’in soluna çekip yaptığı şut direkten döndü ve seken topa sol çaprazdan Fofana’nın uzak köşeye yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu.

İlk yarının son dakikalarında gelen bu golün ardından maçta başka bir pozisyon olmadı ve konuk ekip Konyaspor Antalyaspor kaşısında soyunma odasına 2-1 önde giden taraf oldu.

Mücadelenin ikinvi yarısında ev sahibi ekip skoru eşitlemek için maça etkili başlamasına rağmen dakikalar 50’yi gösteriken Antalyaspor’un hücumda kaptırdığı top sonrasında Yatabare’nin savunma arkasına sarkmaya çalışan arkadaşı Jahovic’e gönderdiği pasını Diego Angelo kesti.

Antalyaspor dakikalar 51’i gösterirken Doukara’nın ceza alanının solunda buluştuğu top sonrasında dar açıdan yaptığı şutu Serkan çıkardı ve devamında top kornere çıktı.

Antalyaspor’un beraberlik çabaları devam ederken dakikalar 23’ü gösterdiğinde Konyaspor hızlı atağında sağdan Jahovic’in altı pas içine gönderdiği pasta oluşan karambolde Ömer Ali son anda topa dokundu ve topu yeniden Antalyaspor ağlarına gönderdi.

Ömer Ali Şahiner, bu sezon takımı adına 2. golünü kaydetti. Bu sezonki ilk maçında 2 asist yapan Ömer Ali, geçen sezon 7 gole katkı sağlamıştı (5 gol, 2 asist).

Konyaspor 3-1 skor üstünlüğünün rahatlığı ile oyundaki üstünlüğünü iyice sağladı. Mücadelede dakikalar 60’ı gösterirken Yatabare’nin bu defa Jahovic’e yaptığı serviste Jahovic, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda Boffin müdahalesi ile topu kornere çeldi.

Mücadelede dakikalar 67’yi gösterirken sağ kanattan Nazım Sangare’nin etkili ortasına altı pas dışında iyi yükselen Maicon’un yaptığı kafa vuruşu Serkan Kırıntılı’nın müdahale edemeyeceği noktaya gitti ve Antalyaspor, farkı 1’e indirdi.

Maicon, bu sezon takımı adına ilk golünü kaydetti. Oyuncu geçen sezon ligde çıktığı 30 maçta 8 gol katkısı ile oynamıştı (5 gol, 3 asist).

Ev sahibi ekip farkı 1’e indirdikten sonta oyunda ağırlığını koymaya başladı. Mücadedelde dakikalar 75’i gösterirken Hakan Özmert’in kullandığı duran topta ceza alanı içine gelen etkili ortaya bir kez daha iyi yükselip kafa vuruşunu yapan Diego Angelo, maça dengeyi getiren golü kaydetti.

Nefes kesen mücadelede dakikalar 81’i gösterirken Konyaspor savunma arkasına sarkan Drole, istediği pası aldı ve kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı gol vuruşuna Serkan Kırıntılı izin vermeyerek topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca muhteşem geçen mücadele 3-3’lük beraberlik ile sonuçlandı.