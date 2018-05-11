CANLI MAÇ ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR / MAÇTA MÜTHİŞ MÜCADELE !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 11 Mayıs 2018 19:55

Antalyaspor 0 - 0 Başakşehir / Maç devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçında zirvenin 3 puan gerisinde bulunan Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oluyor.

Antalyaspor 0 - 0 Başakşehir / Maç devam ediyor
A+ A-

1'Hakem Ali Palabıyık'ın düdüğüyle maç başlıyor. Maç ev sahibi Antalyaspor'lu futbolcularının vuruşuyla başlıyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de 33. haftanın açılış maçında deplasmanda Antalyaspor’la karşı karşıya geliyor. 

Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe’nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği’ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara

Başakşehiri: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Bajic, Elia, Adebayor

Antalyaspor , spor haberleri , son dakika spor haberleri , başakşehir , spor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM