Antalyaspor 0 - 0 Başakşehir / Maç devam ediyor

1'Hakem Ali Palabıyık'ın düdüğüyle maç başlıyor. Maç ev sahibi Antalyaspor'lu futbolcularının vuruşuyla başlıyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de 33. haftanın açılış maçında deplasmanda Antalyaspor’la karşı karşıya geliyor.

Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe’nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği’ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.



İLK 11'LER



Antalyaspor: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara



Başakşehiri: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Bajic, Elia, Adebayor